Hayaller Mercedes, gerçekler Renault

Türk halkı en değerli otomobil markaları olarak ilk üç sırada Mercedes, BMW ve Audi’yi görüyor. Ancak Renault, Volkswagen ve Opel marka otomobiller alıyor.

Türk halkı en değerli otomobil markaları olarak ilk üç sırada Mercedes, BMW ve Audi’yi görüyor. Ancak Renault, Volkswagen ve Opel marka otomobiller alıyor.

Uluslararası alanda otomotiv, elektronik, sağlık, gıda, giyim gibi farklı sektörlerde marka analizi yapan YNY AssociatesIncorporation, 2016 yılı otomotiv markaları Türkiye araştırmasını yayımladı. 2016 yılı büyüme indeksinde öne çıkan ya da geride kalan otomobil markalarının analiz edildiği anket çalışmasına

göre Mercedes, BMW ve Audi Türkiye'deki en değerli araba markaları olurken Türkiye'de en çok satan otomobil markası Renault, marka gücü ve büyüme indeksinin ancak 9'uncu sırasında yer bulabildi.

Yüksek iç piyasa satış rakamlarında 3'üncü olan Opel ile 4'üncü olan Fiat ise, marka gücü ve büyüme indeksinin ilk 10 sırasına dahi giremedi.

İLK 10'A GİREMEDİLER

Araştırmacılar Dr. Şengün Shen Yeniyurt (RutgersUniversitesi) ile Dr. Aykut Ekiyor'un gerçekleştirdiği analiz çalışmasında Mercedes Benz ürün çeşitliliği, marka imajı, yüksek fiyat, pazar tesiri, müşteri altyapısı ve aktif katılım gibi marka etkisi ve büyüme indeksinde 20 otomobil markası içerisinde en yüksek puanı aldı.

Buna karşılık Türkiye satışları oldukça yüksek seviyelerde bulunan Dacia, Citroen ve KIA en düşük puanı alan 3 marka oldu. Aynı şekilde iç satışlarda Türkiye'de ilk 5'e giren Hyundai ile son dönemde

Türkiye pazarına ağırlık veren Skoda ve Peugeot gibi markaların listede ilk 10'a girememeleri dikkat çekti.

Araştırmayı yapanlardan Dr. Aykut Ekiyor, otomobil müşterilerinin beğenileriyle nihai tercihleri arasındaki büyük farkın, daha çok yüksek vergilerden kaynaklandığını söyledi. Tüketicinin marka tercihinin belirlenmesinde önemli rol oynayan fiyat farkının vergilerle daha da açıldığını belirten Dr. Ekiyor, ÖTV'de yapılan son düzenlemeyle fiyat uçurumunun daha da açılabileceğine işaret etti. OSD'nin kasım sonu otomobil satış verileri, Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 81.2'sinin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer aldığını ortaya koydu. Bu grupta en yüksek satış ise yüzde 49.6 payla C segmentinde gerçekleşti. Kasa tipine göre tercihte ise sedan otomobiller yüzde 48'le ilk sırada yer aldı.

ARAŞTIRMADAN ÇIKAN NOTLAR

* En çok beğenilen marka sıralamasında ilk sırada yer alan Mercedes satışlarda 9'uncu; en çok satan otomobiller sıralamasında ilk sırada yer alan Renault ise marka sıralamasında 9'uncu oldu.

* Ford, hem marka hem de satış sıralamasında 7'nciliği alırken, marka/satış karşılaştırmasında kendi yerini bulan tek otomobil markası oldu. Toyota da marka gücü ve satış sıralaması en yakın ikinci otomobil oldu.

* Marka sıralamasında 4'üncü, satış sıralamasında 2'nci olan Volkswagen üst sıraların hem beğenilen hem satışta tercih edilen otomobili oldu.

* Fiat, marka gücü sıralaması ile satış rakamı arasında en büyük uçurumu yaşayan otomobil oldu. Türkiye'nin en çok satan 4'üncü otomobil markası Fiat, marka gücü sıralamasında 15'inci sırada.

* Satışta ilk 3'e giren Opel marka gücünde ilk 10'a giremedi, 11'inci sırada yer buldu.