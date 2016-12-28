Ev yoğurdunun 9 faydası var

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, katkı maddesi karıştırılmayan ev yoğurdunun içerdiği kalsiyum, protein ve yararlı bakteriler nedeniyle sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da günde en az 6 kaşık ev yoğurdu tüketmeleri gerektiğini vurgulayan

Öçal, ev yoğurdunun 9 faydasını sıraladı:



1- Ev yoğurdu, hazır yoğurtlara göre daha çok probiyotik içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketleri düzene giriyor, kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıları önlüyor.



2- İçerdiği kalsiyum sayesinde karın bölgesinde oluşan yağlanmayı azaltıyor.



3- Düzenli tüketilmesi durumunda yüksek tansiyon riskini azaltıyor.

4- Bağışıklık sistemini destekleyen, hastalık ve enfeksiyonlarla savaşan T hücrelerinin güçlenmesini sağlıyor.



5- İçerdiği kalsiyum sayesinde çocuklarda diş ve kemik oluşumunu destekliyor. Yetişkinlerde ise kemik erimesini önlüyor.



6- Kaymaksız tüketilen ev yoğurdu kolesterolün düşürülmesine destek oluyor.



7- İçerdiği yararlı bakteriler, ciltte oluşan sivilce ve kızarıklıklara iyi geliyor.



8- Bol proteinli yapısı, egzersiz sonrası yıpranan kasları onarıyor.



9- Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Böylece tatlı yeme isteğini azaltıyor.