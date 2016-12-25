AirPods: Kulağa diş fırçası takmak gibi:)

Geçtiğimiz eylül ayında Apple iPhone 7 ile stereo kulaklık girişini kullanıcılarının hayatından çıkarma adına ilk adımı atmıştı. Şimdi de bu adımın tamamlayıcısı olan mini kablosuz kulaklıkları AirPods ülkemizde de piyasaya çıktı.

Geçen hafta bu kulaklıkları denedim. Tasarım itibarıyla şarj kutusu diş ipliğine kulaklıklar da elektrikli diş fırçası başına benziyor. Ama kulakta beklediğimden daha şık duruyor. Apple'ın verdiği şarj ömrü 5 saat. Kutuyu şarj etmeyi unutmazsanız 15 dakikada üç saatlik şarjınız daha oluyor. Bu bir günü ya da denizaşırı bir yolculuğu iyi kötü çıkarabilecek cinsten bir süre.

ZIPLAMAYLA DÜŞMÜYOR

Ses kalitesi beklediğimden çok daha iyi. Kuvvetli bas ve dengeli bir tiz performansı var. AirPods'a dair en büyük korkum -kendine malik bir insan olmadığım için- tekini kaybetmek! Kulakta oturuşu gayet iyi. Hoplamayla zıplamayla düşmüyor. Gevşediği oluyor ama genellikle tutunuyor. Ama tabi asıl sorun kulağınızdan çıkarıp bir yerlere koyduğunuzda başlıyor. Benim için kaybetme riski yüksek. Ama tabi bu kişisel bir mesele. Çifti 779 lira.

Kulaklıklar, birçok kablosuz kulaklık gibi minik boylarına karşın dokunmatik komut özelliğine de sahipler. Ayrıca kulağınızda olup olmadığını, konuştuğunuzu ya da müzik dinlediğinizi ayırt edebiliyorlar. Kendi adıma en sevdiğim tarafı hafifliği nedeniyle bir süre sonra varlığını unutmam oldu. Ancak kaybetme korkusu ve cihazın sürekli bağlanıp kesilmesi yaşadığım sıkıntılardan. Muhtemelen bir güncelleme gelecektir diye düşünüyorum.

Sonuç olarak bu paraya satın alınabilecek başta Beats olmak üzere birçok kablosuz kulaklık mevcut. Ama Apple AirPods müthiş portatif ve adeta vücuda entegrasyon sağlıyor. Ses kalitesi de çok iyi. En büyük negatif tarafı ise insana yüklediği kaybetme korkusu.

Facebook drone ile internet dağıtacak

Facebook uzunca bir süredir insansız hava araçlarından, internet erişimi olmayan üçüncü dünya ülkelerine ücretsiz internet götürmek üzere çalışmalar yapıyor. Bu alanda hayli de ileri gitmiş durumda. FB, Aquila adını verdiği güneş enerjisi ile çalışan insansız hava aracını geçtiğimiz temmuz ayında Yuma Arizona'da test etmişti. Güneş enerjisi ile en uzun insansız uçuş rekorunu da kırması planlanan bu projenin ilk test uçuşunun planlananın üç katı sürdüğü ve uçakla ilgili birçok konuda geliştirme yapmaları gerektiği açıklanmıştı. 60 bin feet yükseklikte güneş enerjisi ile belki aylarca uçacak olan Aquila filosu lazer aracılığı ile birbiri ile haberleşecek ve internet erişimi olmayan 4 milyar insana internet ulaştıracak. Her ne kadar bu denemenin uçağın kanatlarından birinin zarar görmesi nedeniyle tatsız sonlandığı geçen hafta ortaya çıksa da Facebook bu projeyi sonlandırmayı düşünmüyor. Tabi ki interneti “babalarının hayrına” götürmeyecekler o insanlara. Ama bu yine de bilgiye ulaşacak 4 milyar insan daha demek. Ya da bizimki gibi interneti en küçük olayda bile “Throttling” yöntemi ile halka ne olduğu bile açıklanmadan yavaşlatılan ülkeler için umut demek. Ki bu da drone işini ne kadar ciddiye almamız gerektiğini anlatan bir başka önemli gelişme bence.