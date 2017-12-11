Destekçileri kurtarmıştı, şimdi hakim kararını verdi

Ukrayna'da geçtiğimiz hafta gözaltına alınan fakat daha sonra kendisini destekleyenler tarafından polisin gözaltından "kurtarılan" Gürcistan'ın eski devlet başkanı Saakaşvili hakkında yeni açıklama geldi. Ukrayna mahkemesi Saakaşvili'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Ukrayna mahkemesi, Mikail Saakaşvili hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu koltuğundan indirme amacındaki Saakaşvili’nin organize suça destek vermekten suçlanıyordu.



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