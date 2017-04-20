Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünyanın en ilginç havuzları

İşte her biri birbirinden yaratıcı ve nefes kesici, dünyanın dört bir yanından tasarım mucizesi havuzlar...

14:3420 Nisan 2017
Dünya
Dünyanın en ilginç havuzları
İşte her biri birbirinden yaratıcı ve nefes kesici, dünyanın dört bir yanından tasarım mucizesi havuzlar...

Monako / Tour Odeon Tower Sky Penthouse

havuz1

Meksika / 1700 yılında inşa edilen eski Hacienda Uayamon Havuzu

havuz2

Ürdün / Kempinski Otel’deki ölüm havuzu

havuz3

Kanada / Britanya Kolumbiyası’ndaki kaplıcalar

havuz5

Hong Kong / Intercontinental Otel’de bir sonsuzluk havuzu

havuz6

Tayland / Retreat Koh Samui

havuz7

Yunanistan / Villa Begonya Havuzu

havuz8

Rangali Adası / Hint Okyanusu ile birleşen Conrad Maldives Havuzu

havuz9

Tayvan / Lalu ısıtmalı havuz

havuz10

Malezya / Kuala Lumpur Havuzu

havuz11

Kanada / Vancouver Havuzu

havuz12

Kanada / Thompson Oteli’nin çatı katında bulunan havuz

havuz13

Teksas / Dallas

havuz14

Belçika / Brüksel’deki dünyanın en derin havuzu

havuz4

Bali / Ayung Nehri

havuz15

Bahamalar / Nandana Villa’daki sahil havuzu

havuz16

Tayland / Anantara Golden Triangle Elephant Kampı

havuz17

Florida / Viceroy Oteli Havuzu

havuz18

Antigua ve Barbuda / Sonsuzluk havuzu

havuz19

Fiji / Laucala Adası

havuz20

Avustralya / Bondi Sahili’ndeki havuz

havuz21

Singapur / Marina Bay Sands Havuzu

havuz22

Hong Kong / Harbour Plaza Otel’in havuzu

havuz23

Fransa / Le Palais de la Mediterranee Otel’indeki havuz

havuz24

Zambiya ve Zimbabwe sınırları / Şeytan havuzu

havuz25

Tayland / Koh Samui Kütüphanesi’ndeki Kırmızı Havuz kırmızı, sarı ve turuncu renkteki çinilerle kaplıdır.

havuz26

Taipa Adası / Macau Crown Towers Otel

havuz27

Kamboçya / Belmond La Residence d’Angkor Havuzu

havuz28

(Kaynak: lifebuzz)

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar