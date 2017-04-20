Dünyanın en ilginç havuzları

İşte her biri birbirinden yaratıcı ve nefes kesici, dünyanın dört bir yanından tasarım mucizesi havuzlar...

Monako / Tour Odeon Tower Sky Penthouse

Meksika / 1700 yılında inşa edilen eski Hacienda Uayamon Havuzu

Ürdün / Kempinski Otel’deki ölüm havuzu

Kanada / Britanya Kolumbiyası’ndaki kaplıcalar

Hong Kong / Intercontinental Otel’de bir sonsuzluk havuzu

Tayland / Retreat Koh Samui

Yunanistan / Villa Begonya Havuzu

Rangali Adası / Hint Okyanusu ile birleşen Conrad Maldives Havuzu

Tayvan / Lalu ısıtmalı havuz

Malezya / Kuala Lumpur Havuzu

Kanada / Vancouver Havuzu

Kanada / Thompson Oteli’nin çatı katında bulunan havuz

Teksas / Dallas

Belçika / Brüksel’deki dünyanın en derin havuzu

Bali / Ayung Nehri

Bahamalar / Nandana Villa’daki sahil havuzu

Tayland / Anantara Golden Triangle Elephant Kampı

Florida / Viceroy Oteli Havuzu

Antigua ve Barbuda / Sonsuzluk havuzu

Fiji / Laucala Adası

Avustralya / Bondi Sahili’ndeki havuz

Singapur / Marina Bay Sands Havuzu

Hong Kong / Harbour Plaza Otel’in havuzu

Fransa / Le Palais de la Mediterranee Otel’indeki havuz

Zambiya ve Zimbabwe sınırları / Şeytan havuzu

Tayland / Koh Samui Kütüphanesi’ndeki Kırmızı Havuz kırmızı, sarı ve turuncu renkteki çinilerle kaplıdır.

Taipa Adası / Macau Crown Towers Otel

Kamboçya / Belmond La Residence d’Angkor Havuzu

(Kaynak: lifebuzz)