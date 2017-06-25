Erdoğan’dan Körfez ülkelerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı çıkışında Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krize yönelik açıklamalarda bulundu. Türk askerinin Katar'dan çekilmesini talep eden Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerine sert çıkan Erdoğan, "çok çirkin bir yaklaşım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, “Katar ile ilgili Türk askerinin çekilmesi yönünde bir ültimatom var. Siz ne dersiniz?” şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz” yanıtını verdi.

Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına bir saldırının söz konusu olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliğini yapmış olduğu Katar ile attığı bu adıma müdahil olmak, çok çok çirkin bir yaklaşım” dedi.

“TEKLİFİ KRAL’IN KENDİSİNE DE YAPTIM”

Katar'a yönelik bu yaklaşımı asla doğru bulmadığını vurgulayan Erdoğan, “Kaldı ki Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da teklifimizdir. Eğer Katar'a bu teklifimiz, onlarla yaptığımız bu anlaşma noktasında Suudi Arabistan da kendisinde bir üs kurmamızı isterse, Suudi Arabistan'da da biz buna yönelik bir adım atabiliriz. Bu teklifi ben Kral'ın kendisine de yaptım. ‘Bunu bir değerlendirelim.' dediler ve o günden bugüne böyle bir dönüş de söz konusu olmadı.”

“Şu anda bu dönüş söz konusu olmadığı halde Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye'ye karşı da maalesef saygısızlıktır. Yani biz herhangi bir ülkeyle savunma iş birliği anlaşmasını yaparken birilerinden izin mi alacağız? Yani hiç kusura bakmasınlar, Türkiye öyle sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil.”

“Onun için Türkiye'nin de burada, askerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye'den istemek, bu da Türkiye'ye bir saygısızlıktır. Bir diğeri hem bir taraftan kalkacağız diyeceğiz ki işte ‘basın özgürlüğü.' Şimdi ben dünyadaki özellikle basın örgütlerine de sesleniyorum; siz neyi bekliyorsunuz, ne güne duruyorsunuz? Şu anda basın özgürlüğü elinden alınan uluslararası bir medya kuruluşunun bir defa faaliyeti engellenmek isteniyor. Buna karşı ne güne duruyorsunuz? Sesinizin çıkması lazım. Sesleri çıkmıyor.”

“Tüm bunların yanında yine şu anda Katar, bir devlet olarak birçok yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve bu yaptırımlar noktasında da biz Katar'a karşı elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz. Yine açıkça söylüyorum; uluslararası hukuka aykırı bir süreç var. Bu sürecin bir defa ortadan kaldırılması lazım. Bu tür yaptırımların kesinlikle yani devletler arası hukukta böyle bir şeyin yeri olamaz. Bu konularla ilgili olarak da şu anda Kuveyt'in ara buluculuğunu özellikle destekledik, destekliyoruz. Temennim odur ki Körfez'deki bu gelişmeleri Suudi Arabistan kendi büyüklüğüne yakışır şekilde çözsün ve temennim yine de odur ki bu bayram böyle geçmemeliydi” diye konuştu.