Hakan Atilla davasında 9’uncu gün

New York’ta devam eden 'ABD Hakan Atilla'ya karşı' davasının ikinci tanığı eski CIA görevlisi David Cohen, "İran'ın yaptırımları atlatmak için 'aldatıcı uygulamalara' başvurduğunu Atilla'ya bildirdiğini" savundu.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı dava sürüyor. Duruşmanın ikinci gününden itibaren tam 7 gün boyunca Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) ifade vermişti. Bugünkü duruşmada davanın diğer tanıkları dinleniyor.Zarrab'tan sonra ikinci tanık olarak kürsüye eski CIA direktör yardımcısı David Cohen gelmişti. Cohen bugünkü duruşmada ifade vermeye devam ediyor.

Bugünkü duruşmadan notlar;

– David Cohen, 2012’nin Eylül ayında Türkiye’de Halkbank’ı ziyaret ettiğini söyledi.

-Cohen “Bazen Atilla ve Aslan, Türkiye ile İran arasındaki coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasında ‘sağlam’ bir ticaret olduğunu söylüyordu. Yani, yaptırımları uygulamanın zorluklarını açıklamak amacıyla… Savcı, Cohen’e “Atilla ve Aslan’ın altın ticaretinden hiç bahsedip bahsetmediğini” sordu. Cohen, bu konunun “sık sık” gündeme geldiğini savundu.

-14 Mart 2012 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı'ndaki ofisinde düzenlenen toplantıyla ilgili konuşan David Cohen “Atilla ve Aslan vardı. Bakanlıktan başka kimlerin katıldığını hatırlamıyorum.” dedi.

-David Cohen, İran’ın yaptırımları atlatmak için “aldatıcı uygulamalara” başvurduğunu Atilla’ya bildirdiğini savundu. Cohen “Esasen, yaptırımları atlatanlarla mücadele etmenin yolu, kimlerle iş yaptığınızı bilmekten geçer.” dedi. Cohen, Halkbank’ın sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda dünyanın diğer yerlerinde birlikte çalıştığı tek banka olmadığını söyledi.

HAZİNE BAKANLIĞI DÖNEMİNDE İLİŞKİN TANIKLIK YAPIYOR

Şu an avukat olan Cohen'in ABD Hazine Bakanlığı’ndan önce Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı olarak çalıştığı bildirildi. Cohen’in Hazine Bakanlığındaki bu görevine ilişkin tanıklık yaptığı açıklandı.

ZARRAB ÇARPICI İDDİALARLA BİTİRMİŞTİ,

Reza Zarrab son gün ifadesinde çarpıcı iddialarda bulunmuştu. ABD’de kaldığı ilk hapishanede, birisinin kendisine saldırdığını ve öldürmeye çalıştığını iddia eden Zarrab “İşbirliği yaptığım için bana saldırdı ve beni öldürmek için talimat aldı” demişti.