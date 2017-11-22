Mısır’dan Türkiye’ye ‘casusluk’ gözaltıları

Mısır'da, Türkiye adına casusluk yaptıkları ve terör örgütüne katıldıkları suçlamasıyla 29 kişi başsavcının emriyle gözaltına alındı.

Mısır devlet haber ajansı MENA, Genel İstihbarat Servisi’nden yapılan bir soruşturmanın sonuçlarına göre, bu kişilerin Mısır‘daki Müslüman Kardeşler hareketinin tekrar iktidara getirilmesi planı uyarınca telefon görüşmelerini kaydederek Türk istihbaratına bilgi aktardıklarını söyledi.

Kara para aklama ve lisanssız döviz ticareti yapmakla da suçlanan sanıkların uyrukları belirtilmedi. Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi’nin 2013 yılında yaygın protesto gösterileri üzerine askeri darbeyle devrilmesinden bu yana Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler gerilmişti. Mursi’nin devrilmesinin ardından Mısır, Müslüman Kardeşler hareketini terör örgütü ilan etti ve üst düzey üyelerinin çoğu tutukladı.