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Obama başkan okulu kuruyor

ABD’nin eski başkanı, geleceğin liderlerini yetiştirmek için kolları sıvadı. Obama açacağı başkanlık okulunda gençlere siyaset bilimi, hukuk, vücut dili ve hitabet dersleri verecek

02:525 Mayıs 2017
Dünya
Obama başkan okulu kuruyor
ABD’nin eski başkanı, geleceğin liderlerini yetiştirmek için kolları sıvadı. Obama açacağı başkanlık okulunda gençlere siyaset bilimi, hukuk, vücut dili ve hitabet dersleri verecek

ABD'de 8 yıl boyunca oturduğu başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredip sivil hayata dönen Barack Obama, gençlere tecrübelerini aktarmak için harekete geçti. Obama, siyaset hayatına senatör olarak başladığı Chicago'da “başkanlık okulu” kuruyor. Okulda gençlere siyaset bilimi, hukuk, vücut dili ve hitabet dersleri verilecek. Onlara liderlik vasıflarını geliştirmenin yolları öğretilecek.

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BAŞKANLIĞI BIRAKTI, ZENGİN OLDU Obama, başkanlık günlerini anlatacağı iki kitabı, 60 milyon dolara sattı. Eski başkan konuşmalardan da binlerce dolar kazanacak.

Obama'nın 2021 yılında eğitim hayatına başlaması planlanan okulda eğitim verecek olan akademisyenleri şimdiden seçmeye başladığı belirtildi. Eski başkan, bazı derslere de bizzat girecek. Hatta Obama'nın görevdeyken birlikte çalıştığı bazı üst düzey isimleri de okulda ders vermeleri için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Öğrencilerini özel mülakatlarla kabul edecek olan okulun ücreti ise açıklanmadı.

500 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Proje aşamasında olan başkanlık okulu, 200 hektarlık alana inşa edilecek. Okul 500 milyon dolara (yaklaşık 1.7 milyar lira) mal olacak.

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