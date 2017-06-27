Türkiye Almanya’ya baskıyı artırdı

Alman medyası, Ankara Yönetimi'nin Almanya'daki Gülen yapılanması üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Türkiye'nin Berlin'e Gülenci kişi, firma ve organizasyonların bulunduğu yeni listeler gönderdiği bildirildi.

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Türkiye, Almanya’ya ülkedeki Gülen yapılanmasıyla bağlantılı kişilerin isimlerinin yer aldığı yeni listeler gönderdi. Haberde Alman makamlarının da Türkiye’nin gönderdiği bilgileri dikkate alarak listelerde adları bulunanları uyardığı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’in sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada “Türkiye’den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listelerin kişi ya da firmalara ait belgelerden oluştuğunu” belirtti.

Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye’den böyle bir listenin son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedildi. Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı’nda 16 Haziran’dan bu yana 72 kişinin adının bulunduğu 40 sayfalık bir listenin bulunduğu belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı haberde Alman İçişleri Bakanlığı’nın bu listeleri inceleyerek listede adı bulunan kişilerin hangi eyaletlerde yaşadığını tespit ettiğini ve sonrasında ilgili eyaletlerin emniyet birimlerini harekete geçirdiğini kaydedildi. Bu konuda söz konusu kişilere baskı içeren hiçbir önleme başvurulmadığı kaydedildi.

Türkiye’nin listeleri nasıl inceleniyor?

Alman İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Die Welt’e yaptığı açıklamada, Türkiye’den kendilerine ulaşan bu tür bilgiler konusunda üç noktanın incelendiğini belirtti. Sözcü, “Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti söz konusu mu? Türk tarafının yönelttiği suçlamalar haklı mı? Ya da listede adı bulunan kişi, firma ya da organizasyonlar potansiyel tehlike teşkil ediyor mu?” sorularına odaklandıklarını kaydetti.

Türkiye aylardır Almanya’yı ülkedeki Gülen yapılanması üye ve organizasyonlarına karşı harekete geçmemekle suçluyor.

Alman basınında geçen aylarda yer alan haberlerde Türkiye’nin Almanya’ya verdiği listede 300’den fazla kişi ile Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığını yazmıştı. Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edilmişti.

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e söz konusu listeyi verdiği belirtilmişti.

Alman dış istihbaratı BND’nin başkanı Kahl’ın da listeyi federal hükümete, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedilmişti.

Haberde, listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.