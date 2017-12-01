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Son dakika… İran’da deprem!

İran, 12 Kasım'ın ardından bir kez daha deprem felaketi yaşadı. Ülkede, ilk verilere göre 6.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 33 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.

09:091 Aralık 2017
Dünya
Son dakika… İran’da deprem!
İran, 12 Kasım'ın ardından bir kez daha deprem felaketi yaşadı. Ülkede, ilk verilere göre 6.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 33 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin yayınladığı verilere göre, İran’ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Depremin bölgedeki etkileri hakkında bir bilgi verilmedi. (DHA)

Son güncelleme: 09:3301.12.2017
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