Okan Koleji’nde 100. gün şenliği

Okan Koleji Anaokulu ve İlkokulu öğrencileri okullarındaki 100’üncü günlerini matematikten resme ve müziğe uzanan farklı etkinliklerle kutladı.

Giriş kapısından başlayarak tüm okulda dolaşan ve üzerinde 1'den 100'e kadar sayılar yer alan ayak izlerini takip ederek 100 sayısına ulaşan Okan Koleji Anaokulu öğrencileri, 100 geometrik şekil kullanarak 100 rakamını oluşturdu. 100 bardak ile kule yaptı, 100 adımda nereye kadar gidebileceklerini öğrendi, 100 rakamı olan tişörtlerini el baskısı ve parmak baskısı ile süsledi, 100 sayısının içine sınıfça çekilen fotoğraflarını yapıştırarak bir tablo oluşturdu. Minikler ardından 100 adet patlamış mısırı büyük bir patlamış mısır paketi görselinin içine ve etrafına yapıştırdı.