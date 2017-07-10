Dolar nasıl bir yol izleyecek?

Kurdaki dalgalanmanın ne zaman biteceğinin yanıtı aranıyor. Bu hafta ABD verilerini takip edecek yatırımcılar dövizdeki yönü anlamaya çabalayacak.

Nisan ayından bu yana 3.50 lira seviyelerinde hareket eden dolar, piyasaların yoğun gündeminden etkilenerek yönünü yukarı çevirdi. Ancak dolardaki dalgalı seyir yatırımcıların tahmin yapmasını güçleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD verileri ve FED politikaları ile yön bulan doların nasıl bir seyir izleyeceğini öngörmek artık çok zorlaştı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizlikler hatta bizzat Trump'ın öngörülemez çıkışları doların aniden yön değiştirmesine neden oluyor.

Yurtiçinde gündemin yoğun olması ve küresel piyasalarda risk iştahının kesilmesi geçen hafta dövizdeki yükselişe destek verdi. Şimdi, piyasalar kurda başlayan oynaklığın ne zaman sona ereceğinin yanıtını arıyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve FED Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) izleyeceği yol haritasını merak ediyor. FED'in bu yıl içinde bilanço küçültmeye başlayacak olması yatırımcıların kafasında soru işaretleri uyandırıyor.

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GERİLİM ETKİLİYOR

Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla altyapı yatırımlarının ekonomiyi canlandıracağına yönelik beklentiler ise giderek zayıflıyor. Piyasalar zayıf ekonomik büyümenin FED'in para politikalarının yönünü de değiştirmesinden endişe etmeye başladı. En azından piyasalar artık FED'in seri faiz artışına gitme ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüyor. Nitekim, FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, “ABD hükümet politikasının etrafındaki belirsizlik, iş yatırımları üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor olabilir” dedi.

Geçen hafta Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin küresel piyasalarda yarattığı gerilim ile gelişen ülke para birimlerinde yaşanan değer kaybı Güney Afrika'nın merkez bankasını kamulaştıracağı haberleri ile derinleşti. Yurtiçinde Suriye'nin Afrin bölgesine bir askeri operasyon beklentisi TL'nin kayıplarını artırırken, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesi Euro ve doların zirve yolculuğuna başlamasına neden oldu Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile sürdürülen üyelik müzakerelerini askıya alma kararını onaylaması yabancı yatırımcıların TL varlıklardan çıkışını hızlandırırken, yerli yatırımcılar ise kurdaki yükselişi fırsat bilerek döviz satışına yöneldi. Analistler, yerli yatırımcıların bu hamlesinin aynı zamanda kurdaki oynaklığın azalmasına katkıda bulunduğunu dile getiriyor. TL, geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.7 değer yitirirken, Euro karşısında yüzde 2.6 geriledi.

BORSA KURDAN AYRIŞIYOR

Bir süredir yatırımcının dikkatini çeken bir başka gelişme ise Borsa İstanbul'da yaşandı. Yıllardır, döviz piyasaları ile paralel bir seyir izleyen Borsa İstanbul, kurdaki dalgalanmaya rağmen yükseliş trendini korumayı başardı. Analistler, borsa ile döviz arasındaki paralel seyrin yön değiştirdiğine dikkat çekerek, “Şaşırtıcı bir şekilde dövizdeki yükseliş borsada artışla karşılanmadı. Bu Türk piyasaları için oldukça dikkat çekici bir gelişme” değerlendirmesi yaptı. Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 0.35'lik kayıpla 100.084 puandan tamamladı.

FED’E ATAMA BEKLENİYOR

Donald Trump'ın bu ay FED'e yapacağı atamalar da merakla bekleniyor. Son olarak “Kendisini takdir ediyorum” sözleri ile Yellen'la çalışmaya devam edeceğini ima eden Trump'ın atayacağı yeni üyeler FED'in para politikasının belirlenmesinde önemli birer aktör olacak. Trump'ın FED'e atayabileceği isimler arasında ekonomist Marvin Goodfriend ve George W. Bush döneminde Hazine yetkilisi olan Randal Quarles'in adı telaffuz ediliyor. Özellikle sıfıra yakın faiz politikasını tercih eden bir isim olan Goodfriend'in FED yönetim kurulu üyeliğine yakın bir isim olduğu ifade ediliyor. Mellon Üniversitesi'nde ekonomi konusunda eğitim veren Goodfriend, aynı zamanda negatif faiz savunucusu olarak biliniyor.

YELLEN KONUŞACAK

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısının tutanaklarından sonra ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcılar açısından kritik öneme sahip olacağını belirten Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan, perşembe günü FED Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının ve cuma günü de enflasyon rakamlarının ön plana çıktığını söyledi.

Tufan, “Özellikle enflasyon rakamları piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabilir. ABD verilerinin yanı sıra küresel anlamda jeopolitik risk süreci de devam ediyor” değerlendirmesi yaptı.

HEM YURTİÇİ HEM YURTDIŞI ETKİLİ

Piyasaların takip ettiği diğer bir gelişme olan G-20 Zirvesi'nde ise ekonomi, iklim değişikliği, savunma, terörle mücadele ve ticaret gibi konuların tartışıldığını vurgulayan Tufan şöyle devam etti:

“Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında görüşme de yeni politik tartışmaları beraberinde getirebilir. Yurtiçinde ise sanayi üretimi ve cari denge rakamları takip edilecek. Bu haftada hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki gelişmeler TL varlıkları üzerinde belirleyici olabilir.”

TAHVİLLERDEKİ HAREKET DİKKAT ÇEKİCİ

Alnus Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, gündemde jeopolitik gelişmeler olsa da finansal piyasalardaki hareketliliğin daha dikkat çekici olduğunu bildirdi. Taştan, “Son iki haftada gelişmiş ülke tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşanıyor” dedi. ABD'de yüzde 2.38'lere kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere'de faizlerde yükseliş yaşandığını dile getiren Taştan, “Merkez bankalarından sıkılaştırıcı söylemler gelse de şu anda enflasyondaki seyir bu durumu desteklemiyor. Bu nedenle son iki haftadır gelen tahvil hareketlerini aşırı buluyorum. Bu hareketin kısa vadede piyasalara iki etkisi olur. İlki, gelişen ülke para birimleri hareketlenir. İkincisi ise altın ve gümüş gibi değerli metaller durumdan etkilenir. Ayrıca ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi de önemli olacak” diye konuştu.