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Dolar ne kadar oldu?

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından dolar/TL 3.65'in üzerine çıktı.
08:2929 Mart 2017
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu?
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından dolar/TL 3.65'in üzerine çıktı.

Dolar/TL Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD’de tutuklanmasının ardından güne sert yükselişle 3.6550’nin üzerinde başladı.

Dolar/TL dün akşam 1800 saatlerinde 3.62 civarında işlem görüyordu. Bu verilere göre TL dolar karşısında dün akşamdan bu yana yüzde 1 değer kaybetti.

Atilla’nın tutuklanması ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratan altın tüccarı Reza Zarrab’ın yargılanma sürecinin kapsamının genişlediğine de işaret etti.

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Atilla, İran ve Türk vatandaşı Reza Zarrab ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Atilla, bankacıların verdiği bilgiye göre Halkbank’ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York’ta bulunuyordu.

REUTERS

Son güncelleme: 08:3129.03.2017
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