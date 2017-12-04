Garanti’den KOBİ’lere kredi

Garanti Bankası, KOBİ’lere 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli taksitli ticari kredi vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası, KOBİ'lere 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli taksitli ticari kredi verecek. 31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, ilk 3 ay geri ödemesiz minimum 10.000 TL için 12 aydan 48 aya kadar vade ve %1,48'den başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanılabilecek.

Garanti'nin kampanyasından yararlanabilecek KOBİ şahıs işletmeleri ve tüzel firmaların, Aralık ayında kullanacağı kredinin geri ödemesi Mart 2018'de başlayacak. KOBİ'lere yönelik kampanyadan, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve çiftçi belgesine sahip müşteriler ve Kobi Firma ortakları yararlanamayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Türkiye ekonomisi için çok önemli bir güç olan KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmetlerimizle, yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanan KOBİ'lerimiz için 3 ay ödemesiz dönemli taksitli ticari kredi kampanyasını tekrarlıyoruz. KOBİ müşterilerimizin, bahara kadar geri ödemesiz şekilde faydalanacakları krediyle, finansal kolaylık sağlıyoruz. KOBİ'lere en büyük katkıda bulunan kurumlardan biri olarak, başta finans olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.