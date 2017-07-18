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Sigortası olanın zararları karşılanacak

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur bir çok maddi hasara neden oldu. Sigortası olanın zararını sigorta karşılarken sigortası olmayan mağdurların zararını devlet karşılayacak.

Sozcu.com.tr
16:1518 Temmuz 2017
Ekonomi
Sigortası olanın zararları karşılanacak
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur bir çok maddi hasara neden oldu. Sigortası olanın zararını sigorta karşılarken sigortası olmayan mağdurların zararını devlet karşılayacak.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden sonra mağdurların zararlarının nasıl karşılanacağı konusunda devletten gelen açıklamaların ardından Türkiye Sigorta Birliği de açıklama yaptı. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt,“Bugün yaşadığımız afet nedeniyle araçları, konutları ve işyerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri (konut, işyeri, kasko) kapsamında bu zararlarını karşılayabilirler.

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Sektörümüz bundan önce de olduğu gibi sigortalılarımızın hasarların tazmini konusunda en hızlı şekilde hareket edecektir” dedi. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre ise sigortası bulunmayanlar için devlet imkanlarının kullanacağı açıklandı.

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ZARARIN BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ DEĞİL

İstanbul'da 2009 yılında İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin maliyetinin 700 milyon TL olduğunu ifade eden Erhan Bozkurt,  dün meydana gelen selin maliyetinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

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Bozkurt şöyle konuştu:  “31 vatandaşımızın vefat ettiği bu felaket Silivri, Selimpaşa, Çatalca, İkitelli Basın Ekspres yolu, Halkalı, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Eyüp, Esenler, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece merkezli gerçekleşmiş, felaketin sigorta sektörüne maliyeti o tarihte yaklaşık 700 milyon TL olmuştur.”

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt

Son güncelleme: 16:2118.07.2017
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