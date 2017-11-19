Son dakika taşeron açıklaması: Taşeron işçilere kadro ne zaman gelecek? İşte son durum…

2 milyondan fazla taşeron işçi kadro bekliyor. Hükümetten her geçen gün açıklamalar gelirken Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan son dakika taşeron açıklaması geldi. TBMM'de görüşülen Plan Bütçe Komisyonu kapanışında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasında, "10 gün içinde çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. İşte tüm açıklamalar ve taşeronda son durum..

Taşeron işçilerin kadro beklentisine cevap hükümetten bir bir geliyor. Uzun zamandır kadro bekleyen taşeron işçilerinin son durumu ne? Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun üzerinde çalıştıkları yeni model nasıl olacak? Başbakan'ın konu ile ilgili son dakika açıklaması yıl sonunu işaret etmişti. Şimdi de Çalışma Bakanı açıklama yaptı. Taşeron işçilerinin kadro beklentileri için sabırla bekleyişi sürüyor, hükümet kaynaklarından gelen “geç kalmadık” açıklamasının ardından muhalefetten de destek geldi. İşte 2017 taşeronda son durum ve taşeron işçilerin kadro beklentisi hakkında tüm merak edilenler…

SON TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Taşeron konusu sene sonuna kadar tamamlanacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM’de görüşülen Plan Bütçe Komisyonu kapanışında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasında, “10 gün içinde çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Basında “10 gün içinde çalışmanın Meclis'e gelmesi” yönünde bir ifadenin yer alması üzerine, bakanlık böyle bir durumun söz konusu olmadığını, taşeron konusundaki çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU: ‘MODERN KÖLELİK’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen “Taşeron İşçilik Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, “Taşeron işçilik sistemi, 21. yüzyılın modern kölelik düzeni anlamına gelmektedir. Taşeron işçiler işin en ağırını yapmakta, ücretin ise en hafifini almaktadırlar. Taşeron işçiler, kamuda işçi olarak kadrolu istihdam edilmelidir” denildi.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi: “Kadro emekçilerin hakkıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. Taşeron işçilik, bugün milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yaradır. Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçisine verilen kadro sözleri yerine getirilmemiştir. Son dönemde taşeron işçilikle ilgili olarak siyasal iktidar tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmekte, ancak bu çalışmalar konunun doğrudan tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmamaktadır. Bu ortamda CHP öncülük yaparak, böylesi bir sorunun doğrudan taraflarıyla ortak ele alınması gerektiği inancı ile emekçileri ve emek örgütlerini bir araya getirmiştir.

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı, taşeron işçilerin merakla ve umutla beklediği çözüme katkıda bulunmak için, 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda taşeron işçiler, sendikacılar, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerden oluşan katılımcılar, taşeron sisteminin sorunlarını, çözüm yollarını ve konuya ilişkin taleplerini ifade etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları ülkemizdeki taşeron işçilik sorununun çözümü için aşağıdaki hususlarda ortaklaşmışlardır. Haberin devamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

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TAŞERON İŞÇİNİN MAAŞI

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Peki, bugüne kadar nasıl belirleniyordu? Her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve sözleşmede de çalışacak olan taşeron işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu. Torba yasa Meclis’ten geçtikten sonra ise artık kamuda çalışacak tüm taşeron işçilerin sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavanı Maliye belirleyecek.

KADRODAN VAZ MI GEÇİLDİ?

Kamu kurumlarının EKAP’ta her gün yaklaşık 10 bin kişinin çalışacağı 150-200 civarında yeni taşeron ihalesi yayımlaması, “Hükümet işçileri kadroya almaktan vaz mı geçti?” sorularını akla getirdi. Çünkü ihaleler, taşeron şirketlerle 1 Ocak 2018 tarihinden başlayıp 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek hizmet sözleşmesi imzalanmasını öngörüyor. Eğer sözleşmeler imzalanırsa yaklaşık 1 milyon işçinin taşerondaki kadrosu 3 yıl daha devam edecek. Sözleşme imzalandıktan sonra yasa çıkar da çalışanlar kamu kadrosuna alınırsa bu sefer de kamu kurumları sözleşmeden tek taraflı caydıkları gerekçesiyle firmalara yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalacak.

KREDİLERİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Hükümetin bir yandan kadro sözü verip diğer yandan taşeron firmaları ihaleye çağırması, kamuda iş yapan yaklaşık 17 bin firma üzerinde de büyük belirsizliğe yol açtı. Yeni ihalelere teklif verebilmek için bankalardan teminat mektubu almaya çalışan çok sayıda taşeron firmaya bankaların olumsuz yanıt verdiği, hatta bankaların eski teminat mektuplarıyla kredileri firmalardan geri istedikleri öğrenildi.

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100 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Maliye ve Çalışma Bakanlıklarıyla görüşen, ancak net yanıt alamayan firma temsilcileri, mevcut sistemden vazgeçilmesi halinde 17 bin firmanın batacağını, bu firmaların kendi bürolarında çalışan yaklaşık 100-150 bin personelin işsiz kalacağını bakanlıklara bildirdiler. SÖZCÜ’ye konuşan firma temsilcileri, taşeron sisteminden vazgeçilmesi halinde batan firmaların işçilerin son aydaki maaşı ile SGK primi ve vergileri ödeyemeyeceğini, devletin bu parayı banka teminat mektuplarını bozarak tahsil etmeye çalışacağını, bunun da bankacılık sektöründe büyük zarara yol açacağını anlattı. Firmalar, yeni sisteme geçilmesi halinde

milyarlarca liralık makine ve ekipmanın hurdaya çıkacağına dikkat çekti.