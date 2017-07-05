Türkiye’nin altın ithalatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 386,5 artışla 46 bin 181 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2016 yılının aynı ayında 9 bin 493 Kg altın ithalatı yapılmıştı.
Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 2 bin 130 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 27 bin 705 Kg olmuştu. Aynı ayda platin ve pallatyum ithalatı olmadı.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
|ALTIN
|GÜMÜŞ
|PLATİN
|PALADYUM
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|Ocak
|1.040
|10.037
|9.325
|9.550
|0
|1
|0
|2
|Şubat
|1.265
|18.022
|36.368
|10.381
|0
|0
|0
|0
|Mart
|1.677
|28.203
|42.824
|3.630
|0,93
|0
|0
|0,22
|Nisan
|3.227
|23.338
|31.667
|32.811
|0
|0
|0
|0
|Mayıs
|9.513
|47.999
|16.094
|29.653
|0
|0
|0
|0
|Haziran
|9.493
|46.181
|27.705
|2.130
|0
|0
|0
|0
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