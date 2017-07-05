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Türkiye’nin altın ithalatı arttı

Türkiye'nin altın ithalatı Haziran'da 46,2 bin ton oldu.

17:025 Temmuz 2017
Ekonomi
Türkiye’nin altın ithalatı arttı
Türkiye'nin altın ithalatı Haziran'da 46,2 bin ton oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 386,5 artışla 46 bin 181 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2016 yılının aynı ayında 9 bin 493 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 2 bin 130 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 27 bin 705 Kg olmuştu. Aynı ayda platin ve pallatyum ithalatı olmadı.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

ALTINGÜMÜŞPLATİNPALADYUM
20162017201620172016201720162017
Ocak1.04010.0379.3259.5500102
Şubat1.26518.02236.36810.3810000
Mart1.67728.20342.8243.6300,93000,22
Nisan3.22723.33831.66732.8110000
Mayıs9.51347.99916.09429.6530000
Haziran9.49346.18127.7052.1300000

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