Türkiye’nin altın ithalatı arttı

Türkiye'nin altın ithalatı Haziran'da 46,2 bin ton oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 386,5 artışla 46 bin 181 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2016 yılının aynı ayında 9 bin 493 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 2 bin 130 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 27 bin 705 Kg olmuştu. Aynı ayda platin ve pallatyum ithalatı olmadı.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

ALTIN GÜMÜŞ PLATİN PALADYUM 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Ocak 1.040 10.037 9.325 9.550 0 1 0 2 Şubat 1.265 18.022 36.368 10.381 0 0 0 0 Mart 1.677 28.203 42.824 3.630 0,93 0 0 0,22 Nisan 3.227 23.338 31.667 32.811 0 0 0 0 Mayıs 9.513 47.999 16.094 29.653 0 0 0 0 Haziran 9.493 46.181 27.705 2.130 0 0 0 0

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