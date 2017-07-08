Ya kapanır ya da yabancıya satılır

MHP’li Yurdakul, şehir hastaneleri projesinin 25 yıl önce İngiltere’de denendiğini belirterek, bunların ucuza ABD’lilere satıldığını söyledi.

MHP referandumda “Evet” ittifakı yaptığı AKP'nin, ülke çapında yapımını sürdürdüğü 17 şehir hastanesine karşı çıktı. MHP Antalya Milletvekili Dr. Ahmet Selim Yurdakul, kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleri projesinin 25 yıl önce İngiltere'de denendiğini söyledi.

POLİKLİNİKLER KALDI

Aynı zamanda tıp profesörü olan Yurdakul, “İngiltere'de zarar üzerine, aynı şekilde yapılan hastanelerin çok büyük kısmı satıldı. Hem de çok ucuz miktarlara ABD'ye satıldı. Geriye kalan hastanelerin ise, zarar etmemek için başta yoğun bakım ve geriatri bölümleri olmak üzere diğer tüm bölümlerini kapattılar. Sadece, poliklinik hizmeti veren, MR, tomografi gibi tetkikleri içeren bölümleri açık tuttular. Bu anlaşmaları yaparken biz de dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

İNSAF ET EY HÜKÜMET

MHP'li Yurdakul sosyal medya hesabından da açıklama yaptı ve geçiş ücreti verilen tünel, köprü ve havaalanı projeleri de eleştirdi. Bu projelerde çalışan işçilere, “Sen o inşaatlardan sonra yine iş arayacaksın ama o şirketler 25 yıl boyunca senin işsizken bile ödediğin vergilerden tıkır tıkır paylarını alacaklar” diye seslenen Yurdakul, AKP'ye de “İnsaf et ey hükümet” çağrısında bulundu. Yurdakul şöyle devam etti:

“Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Avrasya Tüneli'nden günde 18 bin 500 araç geçtiğini açıkladı. Bu rakam Hazine'nin şirkete verdiği günlük 68 bin 500 araç geçiş garantisinin yaklaşık dörtte biri. Peki, şirkete günlük 50 bin araç geçiş bedeli olan 842 bin lirayı kim vermektedir? Türk milleti vermektedir. Tekrar anlaşma yapalım. Yoksa yıllar geçtikte zarar etmeye devam edeceğiz ve bu zarar bizlerden çıkacak. AKP, belki bugün var, yarın yok ancak hiç kimsenin bu ülkenin geleceğini hovarda bir mirasyedi gibi harcamaya hakkı yoktur.”