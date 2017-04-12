Yabancılardan sonra Türk pilotlarda kaçıyor

Yabancı pilotların Türkiye’den ayrılmaya başlamasının ardından düşük ücretlerden rahatsız olan 100’den fazla Türk pilot da yurtdışına gitti. Pilotlar kriz gerekçesi ile zam alamamaktan şikayetçi.

Yabancı pilotların Türkiye'den ayrılmaya başlamasının ardından düşük ücretlerden rahatsız olan 100'den fazla Türk pilot da yurtdışına gitti. Pilotlar kriz gerekçesi ile zam alamamaktan şikayetçi.

Geçen yıldan itibaren darboğaza girmeye başlayan Türk sivil havacılık sektöründe, şimdi de pilot krizi yaşanıyor. Maaşlarını Türk Lirası üzerinden alan yabancı pilotlar, dövizdeki hızlı artış, uçuş saatlerineki azalma ve güvenlik endişeleri ile Türkiye'den ayrıldı. Yaklaşık 100 yabancı pilotun Türkiye'den ayrılmasının ardından, Türk pilotlar da yurtdışına çıkmaya başladı. Uzun süredir devam eden ücret kesintileri ile birlikte bu yılın başında kriz bahanesiyle zam yapılmaması, Türk pilotların ülkeden ayrılmasına neden oldu. Ayrılan Türk pilotlarının sayısının 100'ü geçtiği ifade edildi.

Beklenenden çok daha fazla Türk pilotunun yurtdışına gittiğini söyleyen Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Ayhan Günal, kimsenin bunu tahmin etmediğini belirtti. Türk pilotlarının ağırlıklı olarak Körfez Ülkeleri ile Uzak Doğu'ya gittiğini anlatan Günal, “Pilot bakımında Türkiye'nin büyük havayolları zor durumda. Uçakları park etmelerine, uçuş sayıları düşmesine rağmen bu duruma geldiler” dedi.

‘TEKRAR PİLOT ARIYORLAR'

Türkiye'deki havayolu şirketlerinin istihdam politikalarını eleştiren Ayhan Günal, “Türk havayolu şirketleri hem yerli hem de yabancı pilot ilanı veriyorlar. 1 ay önce pilot fazlamız var deyip ücretlerimizi kesen şirket, şimdi pilot ihtiyacım var diyor. Bize sendika mailler atmıştı 500 pilot, 1000 kabin memuru fazlamız var, zam yapmayacağız diye… 500 pilot fazlası olan şirket tekrar pilot arıyor” diye konuştu.

‘LİSE MEZUNU PİLOTLAR RİSK'

Havayolu şirketlerinin lise mezunu pilot yetiştirmeye başladığını hatırlatan Günal, bu uygulamaya şiddetle karşı çıktığını vurguladı. Günal, “Bir kere pilotlukta eğitim kalitesini düşürerek, lise seviyesine çekerek direk uçuş emniyetini riske atıyorsunuz. İkincisi bu ucuz işçiliğin devam edebilmesi için kaptanlık saatini düşürüyorlar. Lise mezununa 5 bin lira verecekler, 15 bin TL alan ikinci pilota 5 bin TL'ye uç, uçmuyorsan git demektir bu. Taşeronluk mantığıyla pilot yetiştirecekler. Şirketler bunu kaptanlık seviyesinde yapmayı düşünüyorlar. Bir tek kişinin kazancı var, işverenin. Başka herkes kaybeder” şeklinde konuştu.

Türkiye'yi basamak yaptılar

Türkiye'ye gelen yabancı pilotların tecrübelerinin iyi olmadığını ifade eden Ayhan Günal, “Pilot bulmak zor, yabancı bulmak daha da zor. Ancak kalitesiz yabancı bulursun. Kaliteli olsa bu paraya kendi ülkesinde çalışır zaten. Çalışamıyorsa buraya geliyor. Burayı basamak, eğitim maksatlı kullanıyor. Kendini eğitiyor ve parasını kazanıyor. Kendi ülkesinde kazanamayacağı parayı burada kazanıyor ama bir kalite yok” dedi.