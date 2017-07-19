Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı

Yenilenen ve teknolojik özellikleri geliştirilen Nissan'ın yeni modeli X-Trail İzmir'de tanıtıldı.

Modern tasarımla yenilenen, teknolojik özellikleri geliştirilen ve dünyanın en çok tercih edilen SUV modeli olarak belirtilen Nissan’ın yeni modeki X-Trail, Nissan Borovalı'da tanıtıldı. Türkiye'de SUV pazarı lider markalarından Nissan'ın yenilenen X-Trail modeli, artık satış noktalarında yerini aldı.

Nissan Türkiye Satış Müdürü Orhan Seyman, Nissan Satış Bölge Müdürü Murat Delikardeş, Nissan Borovalı Şirket Müdürü Orkun Akmansoy ve Nissan Borovalı Satış Müdürü Seçil Yurteri'nin katıldığı tanıtımda yeni modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye'de satılan her 5 SUV otomobilden birinin Nissan modeli olduğunu belirten Nissan Türkiye Satış Müdürü Orhan Seyman, satış yerlerinde yerini alan yeni modellerinin daha güvenli, ekonomik ve çevreci bir sürüş sunduğunu söyledi.

“OTOMOBİL PAZARI DARALIRKEN SUV PAZARI BÜYÜYOR”

Nissan'ın SUV pazarının lideri olduğunu belirten Seyman, “Türkiye’de de özellikle hatchback tercihinin son yıllarda SUV modellerine yöneldiği bir gerçek. Dolayısıyla markalar da bu segmentte yer alabilmek için yeni modeller çıkartıyorlar. Hem B, hem C, hem de D segmentlerindeki SUV modellerimizle son 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da lider durumdayız. Otomobil pazarı yüzde 10 kadar daralırken, SUV segmenti bundan daha az etkileniyor. Yılsonuna doğru pazardaki hareketlenme ile 110-120 bin seviyesinde bir SUV pazarı bekliyoruz. Dolayısıyla segment payı da yüzde 17 olur ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde yüzde 20’ye geleceğini öngörebiliriz” dedi.

“YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ YAYALARI GÖRÜP KAZA İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRIYOR”

Tanıtılan aracın daha modern bir tasarımla yenilendiğini, teknoloji olarak da özelliklerini artırmaya devam ettiğini ifade eden Seyman, “‘Nissan Intelligent Mobility’ önümüzdeki dönemde göreceğimiz tüm teknolojik gelişmeleri kapsayan yaklaşımı özetliyor. Daha güvenli, daha ekonomik, daha çevreci bir sürüş vaad ederken bunun aynı zamanda heyecan uyandırmasını amaçlıyoruz. Örneğin Yeni X-Trail modelimizde gelişmiş otomatik çarpışma önleyici sistem sayesinde araçlarımız artık sadece diğer araçları ve cisimleri değil yayaları da görerek 40 km altındaki süratlerde aracı durdurup kaza ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yine park yerinden çıkarken kör noktaları algılayarak 8 km’nin altında aracı durduran arka çapraz trafik uyarısı sayesinde otoparklardaki küçük ama sevimsiz kazaları önleyebiliyoruz. Bunun gibi teknolojiler gelecekte ProPilot adını verdiğimiz özellik sayesinde otonom sürüşe kadar varacak yeniliklere imkan veriyor. Nissan önümüzdeki dönemde sadece SUV segmentlerinde değil, teknoloji alanında da liderliğini gösterecek bir marka. Buradaki gelişmeleri en kısa sürede müşterilerimize sunabilmek ve Türkiye yollarına çıkartmak da en önemli hedeflerimiz arasında” diye konuştu.

İHA