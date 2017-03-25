15 köpek 80 yerinden ısırdı

Kayseri yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğrayan ve 80 yerinden ısırılan 52 yaşındaki Hatice Uygur, "Tarla içinden gidiyordum. Önce bir köpek bana yaklaştı ve üzerime gelerek havladı. Ardından da tarladaki yaklaşık 15 köpek üzerime saldırdı" dedi.

Kayseri yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğrayan ve 80 yerinden ısırılan 52 yaşındaki Hatice Uygur, "Tarla içinden gidiyordum. Önce bir köpek bana yaklaştı ve üzerime gelerek havladı. Ardından da tarladaki yaklaşık 15 köpek üzerime saldırdı" dedi.

Olay, Merkez Talas İlçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde dün meydana geldi. Başıboş 15 köpeğin saldırısına uğrayan ve 80 yerinden ısırılan kadın, çevredekiler tarafından kurtarılarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kuduz tedavisine alındı. 3 çocuk annesi Hatice Uygur, DHA muhabirine, olay anı ve sonrasını şöyle anlattı:

“Oğluma para göndermek için çıktım. Tarlanın içinden gidiyordum. Önce bir köpek bana yaklaştı ve üzerime gelerek havladı. Ardından da tarladaki yaklaşık 15 köpek saldırdı. Uzaklaştırmaya çalışsam da sonuç alamadım. ‘İmdat, can kurtaran yok mu’ diye bağırdım. Köpekler beni defalarca ısırdı. Tarla yakınındaki inşaatlarda çalışan işçiler yardımıma geldi. İşçiler ellerine aldıkları demirlerle köpekleri kovaladı. Çağrılan 112 ekipleri beni hastaneye getirdi. Kafama ve kollarıma dikiş atıldı. Kulaklarım parçalanmış. Bacaklarımı da ısırmışlar. Karnımı parçalayacaklardı. Ama, yüz üstüne yatarak kurtuldum. Allah’a dua edip, ‘Kurtar beni’ dedim. Hala şoktayım.”

DHA