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CHP Anayasa Mahkemesi’ne mi gidiyor?

Ankara'da CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından önce Anayasa Mahkemesi'ne ardından ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulup vurulmayacağını partinin ilgili organlarının karar vereceğini söyledi.

19:0019 Nisan 2017
Gündem
CHP Anayasa Mahkemesi’ne mi gidiyor?
Ankara'da CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından önce Anayasa Mahkemesi'ne ardından ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulup vurulmayacağını partinin ilgili organlarının karar vereceğini söyledi.

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu.

 

YSK’nın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi’nin referandumun iptal istemini 10’a karşı 1 oy ile reddettiğini söyleyerek, “Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz ‘hayır’a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.  DHA

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Son güncelleme: 19:5819.04.2017
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