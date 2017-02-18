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20 eski asker gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.
21:5918 Şubat 2017
Gündem
20 eski asker gözaltına alındı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Muğla'daki Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen çeşitli rütbelerden 20 eski TSK personeli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.  İHA

Son güncelleme: 22:4618.02.2017
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