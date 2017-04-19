Bahçeli: YSK bu bahsi kapadı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı. Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?” paylaşımında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz” paylaşımında bulundu.

MHP lideri Bahçeli, YSK'nın 16 Nisan referandumunun iptali taleplerini reddetmesinin ardından Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu. “Yenilen pehlivan güreşe doymaz” sözünü hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Benim sözümdür: ‘Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz' 16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler 16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı. Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.

“16 NİSAN BİTMİŞ SAYFA KAPANMIŞTIR”

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz? Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş. Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz.”