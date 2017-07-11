Bakan Akdağ gözyaşlarına hakim olamadı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar'ın Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ndeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, "Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi. Buradaki anmanın ardından polis şehitliğine giden Akdağ, şehit kabrinde yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere bugün saat 10.00’da uçakla memleketi Erzurum’a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sekmen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Akdağ ve protokol askeri helikopterle 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar’ın ailesinin yaşadığı Şenkaya İlçesi’ne gitti.

Bakan Akdağ, darbe girişimi sırasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalarla başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 Ağustos günü şehit olan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar’ın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti. Bakan Akdağ, şehidin evine de giderek annesi Necmiye ve Ahmet Yaşar ile görüştü.

Okunan duaların ardından Sağlık Bakanı Akdağ yaptığı açıklamada, “Hayatlarını bu vatan, bayrak ve ezan için veren kardeşlerimiz çok büyük bir iş yaptılar. Rabbim onlardan razı olsun. Cenab-ı hak onların şefaatine bizi nail eylesin. Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Şehitlerimizin kanı ve dualarla korunan bir vatanımız var. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.

BAKAN AKDAĞ, ŞEHİDİN MEZARINDA AĞLADI

Şenkaya İlçesi’nden Erzurum’a dönen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Lalapa Camii’nde öğlen namazını kılıp, şehitler için okunan mevlit duasına katıldı. Buradan Karskapı Şehitliği’ne giden Bakan Akdağ ve yanındakiler, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bakan Akdağ daha sonra asri mezarlıktaki polis şehitliğine giderek darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan 25 yaşındaki özel harekat polisi Murat Ellik’in mezarı başında dua etti. Bakan Akdağ, burada yaptığı açıklamada konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Çok duygulanan Bakan Akdağ, şunları söyledi:

“Şenkaya’daki şehidimi ziyaret ettikten sonra buraya geldik. Burada da Murat Ellik kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Buradan Pasinlere ilçesine giderek bir diğer şehit polisi Yakup kardeşimizi mezarı başında anacağız. Cenabı hak bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bugün özel bir gün. Hususen 15 Temmuz devlet için canını feda eden bütün kardeşlerimizin cenabı hak mekanlarını pür nur eylesin. Bize de onların şefaatini nasip eylesin. Rabbim razı olsun. Biz 15 Temmuz’dan hemen sonra kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk. Bugün bir kere daha birlikteyiz. Aslında bu birliktelik milletimizin birlikteliğidir. Bu birliktelik bizim devletimiz, vatanımız, bayrağımız tüm bu mukaddeslerimizle birlikte olmamızdır. Bu o kadar önemli ki, 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Cenabı hak bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birileri her ne kadar 15 Temmuz ruhu unutulsun, ortadan kalksın istese de bunu başaramazlar. Çünkü 15 Temmuz bize geleceğimizi bir kere daha hakkın hediye ettiği bir gündür.” (DHA)