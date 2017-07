Bakan Soylu, şehit öğretmenin aracının yakıldığı yere gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ile birlikte Tunceli'ye geldi. Şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakıldığı bölgeye giden Bakan Soylu ve beraberindekiler, riskli olarak değerlendirilen Pülümür Vadisi'nden karayolu ile geçti.

İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik önünde çiçekle karşılanan Bakan Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayarak, makam odasına geçti. Bakan Soylu valilik toplantı salonunda, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile güvenlik toplantısı yaptı. Soylu, yaklaşık 2 saat süren toplantı ardından valilik binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“3 ÖRGÜTTEN 186 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Terörle mücadelede Tunceli’de hangi noktada olduklarını değerlendirdiklerini anlatan Bakan Soylu, Burada konuştukları önlemlerin yüzde 90’ını gerçekleştirdiklerini anlatırken şöyle konuştu:

“Terörle ciddi şekilde mücadele ediliyor ve edilecek. Bu konuda arkadaşlarımızın büyük bir inancı söz konusu. Bu inancı hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın arkadaşlarımıza olan güvenini ve itimadını tekrar arkadaşlarımıza ilettik. Tekrar bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 aydır bu havalide 186 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakamdır ve bir terör örgütünden değil, 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi. İddiamız, hedefimiz bellidir. Bu iddia ve hedef çerçevesinde yürüyoruz. Allah, bize bu güzel memleketi bahşetmiş. Memleketin güzelliklerini hep beraber kucaklayacağız. Bunu bir şekilde engellemek isteyenler olacaktır. Bu da bu coğrafyanın kaderidir. Bizim üzerimize biçilmeye çalışılan aslında bize hiç uymayan, kültürümüze, insanlığımıza uymayan, medeniyetimize uymayan bu elbiseyi de hep beraber kabul etmeyeceğiz.”

“ALMAN ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, Türkiye’de hiçbir Alman şirketiyle ilgili herhangi bir soruşturma veya araştırmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Soylu, şöyle dedi: “Türkiye bu konuda, özellikle yabancı sermaye, uluslararası doğrudan yatırım konusunda çok uzun yıllardan beri bir çizgi güzergahında yürümektedir. Türkiye sadece kendi yatırımlarına ev sahipliği yapan bir ülke değildir. Aynı zamanda Türkiye bütün bölge coğrafyasının en güvenilir ulaşım mekanizması, ulaşım yeridir. Bunun da farkındayız. Bu farklılığı devam ettiriyoruz. Şu çok açıktır, kendisi buraya yatırım getirmiş, istihdam üretmiş ve Türkiye’ye güvenen bütün yabancı yatırımı sağlayan ülkelerin şirketlerini güvende hissettirmek Türkiye olarak bizim temel görevimizdir. Bu görevi devam ettiriyoruz. Türkiye’de şu anda hiçbir yatırımcı yabancı şirketle ilgili herhangi bir soruşturma ve araştırma söz konusu değildir. Bunun üzerinden Türkiye’yi bir alana hapsetmek ve hareket kabiliyetini daraltmak isteyenler varsa, yıllardır beraber ticaret partnerliği yaptığımız ülkeler de bu anlamda kendi sorumluluklarını ortaya koymalıdırlar. Beklentimiz budur. Bu açıdan Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülkedir. Tehdit edilecek bir ülke ve kolay kolay da vazgeçilebilecek bir ülke de değildir.”

Tunceli Valiliği çıkışında, bir şehit ailesinin evine giden Bakan Soylu, bir süre burada kaldıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat işçileriyle sohbet etti. Buradaki çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Soylu, daha sonra Çarşı merkezine geçerek burada esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

PÜLÜMÜR VADİSİNİ KARAYOLUYLA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Tuncay Sonel ve diğer yetkililer ile birlikte PKK’nın sık sık yol keserek, birçok saldırı eylemi gerçekleştirdiği Pülümür Vadisi’ni karayoluyla geçti. PKK’nın en son yol keserek öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırıp katlettiği Pülümür Vadisi’nden geçen Bakan Soylu, Tunceli-Erzincan karayolunu, valilik makam aracıyla 50’nci kilometrede bulunan Kırmızıköprü Köyü yakınlarına geldi.

Bakan Soylu gazetecilerin, riskli ve PKK’nın birçok kez yol kestiği, eylem yaptığı yolu kullandığı hatırlatılması üzerine Bakan Soylu, “Burası memleketimizin güzelliklerinden bir tanesidir bu vadi. Özellikle Jandarma Genel Komutanımız, valimizle, jandarma bölge komutanımızla, bir değerlendirme yaptık buraya gelmeden önce. Tunceli’ye gelmeyi hem de vadi yolunu kullanalım dedim. Bir takım tedbirler alıyoruz. Aldığımız tedbirlere baktık, hem alacağımız tedbirleri tekrar değerlendirdik. Ama Tunceli’nin her tarafında ayrı güzellikler var. Bu güzellikleri adım attığınız her yerde görebiliyorsunuz. Gerek Munzur Vadisi, gerek Pülümür Vadisi, yani Tunceli’nin her tarafındaki bu güzellikleri vatandaşımız bugün doya doya yaşıyor, biz daha doya doya yaşamasını istiyoruz bu güzellikleri.”

ŞEHİT NECMETTİN YILMAZ’IN ARACININ YAKILDIĞI YERE GİTTİ

Bir gazetecinin, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracının yakıldığı ve kaçırıldığı yerde durduğunu ve ne hissettiğini sorması üzerine Bakan Soylu, “Evet şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın aracının yakıldığı ve kaçırıldığı yerde durduk. Allah, rahmet eylesin. Şehitlerimiz bizim için onların, bize ihtiyacı değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğu varlıklardır. İnanıyorum ki Necmettin Yılmaz orada duruyor. Oradan her geçene, orada her yolcu olana, hem dost oluyor, hem de yoldaş oluyor. Bizim inancımız da odur. Allah, şefaatiyle buluştursun. Şu çok net ve açıktır. Buradan milletimize de seslenmek istiyorum; Buradaki çocuklarımızın, bu ülkede daha iyi yetişebilmesi için, burada özellikle öğretmenlik gibi çok kutsal bir mesleği yapan bir evladımızı katletmek, insanlık dışı bir olay, hayvanlıktır ve biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Kırmızıköprü Köyü’ndeki konuşmasının ardından, yol kenarına inen bir helikopterle Bayburt’a gitti. DHA