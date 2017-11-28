Çifte koltuk çifte maaş

Sayıştay raporuna göre; Karabük Belediyesi’nde halen görevlerinin başında olan müdürlerin yerine ‘vekaleten’ ikinci kişiler atandı. Aynı koltukta oturan iki kişiye de maaş ödendi. Raporda “Dolu kadroya vekaleten görevlendirme yapılamaz. Bu durum mevzuata aykırıdır” denildi...

Sayıştay, MHP'li Karabük Belediyesi'nde “çifte koltuk vakası” ortaya çıkardı. Asli kadrolarda bulunan ve halen görevlerinin başında olan müdürlerin yerine “vekaleten” de ikinci isimlerin atandığı belirlendi. Böylece aynı koltukta iki isim birden oldu, her ikisine birden maaş ödendi. Sayıştay, “Bu durum mevzuata aykırıdır” dedi.“Karabük Belediyesi'nde kadrolar dolu olduğu halde başkalarının da aynı kadroya vekalet ettiği, vekalet ettirilen kişinin harcama yetkilisi olarak da görev yaptırıldığı görülmüştür” denilen Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

“HARCAMA YETKİSİNİ KULLANAMAZ”

“Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Karabük Belediyesi'nde müdür kadrolarında bulunan kişiler bulunmaktayken, o kadrolara vekaleten görevlendirme yapılamayacağı açıktır. Dolu kadroya vekaleten görevlendirme yapılamayacağından dolayı harcama yetkisinin de, asli kadroda bulunan tarafından kullanması gerekmekte, bu kişiler görevden alınmadığı ve bu kadrolar boş olmadığı sürece yetkinin vekaleten görevlendirilen kişilerce kullanılması da mümkün değildir. 657 sayılı kanun, memuriyette kadroyu esas almıştır. Dolu olan kadrolara vekaleten görevlendirme yapılmaması ve harcama yetkisini de kadroda bulunan kişinin kullanması gerektiği değerlendirilmektedir.”

KİMLER, HANGİ KOLTUKTA OTURUYOR

– Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Yılmaz görevinin başında olduğu halde Mehmet Emin Ünal da, aynı kadroya vekaleten atandı. Yetkileri de, asıl kadroda olan Yılmaz yerine Ünal kullanmaya başladı.

– Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yılmaz Çelen görevinin başında olduğu halde, İrfan Kartal da aynı kadroya vekaleten atandı. Yetkileri, Çelen yerine vekaleten atanan Kartal kullandı.

– Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci asil olarak görevinin başında bulunduğu halde aynı kadroya Ali Kara vekaleten atandı ve yetkileri kullanmaya başladı.

– Sosyal Yardım İşler Müdürü Ahmet Özmen görevinin başında olduğu halde, Ali Çambaşı da aynı göreve vekaleten atandı. Yetkileri de Çambaşı kullanmaya başladı.

– Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Ali Kara, asil olarak görevinin başındayken, Mevlüt Söyleyici vekaleten atandı ve Kara'nın yetkilerini kullanmaya başladı.