Çorum Olayları’nda ölenler anıldı

Çorum'da 37 yıl önce meydana gelen olaylarda ölen 57 kişi çeşitli etkinliklerle anıldı.

Bugün gerçekleştirilen anma etkinliği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi'nin öncülüğünde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Emek ve Demokrasi Platformu'nun da destekleriyle yapıldı.

Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Hacı Bektaş Veli Parkı'nda toplanan 600 kişilik kalabalık, ‘Adalet isteriz’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları eşliğinde ilk olarak Pirbaba Çamlığı, ardından da Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Hürriyet Meydanı'nda devam eden anma etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup kitlesel basın açıklamaları yapıldı.

Programlara CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere de katıldı.

Çorum olaylarında yaşamını yitirenlerin anıldığı etkinlikte, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat konuşma yaptı.

“HAYIRIN KAZANDIĞINI BİLİYORUZ”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, demokrasiye, özgürlüğe inanan herkesin yarınlar için çalışması gerektiğini belirtti. “Referandumda hayırın ne derece yüksek çıktığını, hayırın kazandığını biliyoruz” diyen Mat, ‘Hayır'ın Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu ifade etti.