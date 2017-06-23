Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu gibiler bilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumun en çok Evet oyunun çıkan illerden biri olan Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Ceylanpınar’da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devran değişti, her şey çok daha güzel olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

İnşallah önümüzde çok daha güzel günler olacak. Menderes kardeşimizle birlikte Ceylanpınar’da yeni bir dönem başladı. Altayıpısıyla üst yapısıyla Ceylanpınar bir başka güzel. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşımda inşallah Ceylanpınar bugüne kadar görmediklerini görecek. Gıda ve tarım da aynı şekilde. Az önce buraya gelirken asfaltlanan yolları gördük. Geçmişte böyle şeyler var mıydı? Şu granit yollar bile var mıydı? Yoktu. Biz her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz.

“HEDEF MART 2019-KASIM 2019 SEÇİMLERİDİR”

Hanımlar kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacağız. Gençler sizler de kapı kapı dolaşacak, genç gönülleri bu çatının altına davet edeceksiniz. Durmayacağız, çok çalışacağız. Zira Rabbim çalışana veriyor. Yan gelip yatana geliyor. Yeni anayasa oylandı. Yüzde 50’nin üzerinde evet dendi, Ceylanpınar 50’nin üzerinde evet dedi, ama yeterli değil. Biz Ceylanpınar’dan daha çoğunu bekliyoruz. Ceylanpınar bu kararı verirse daha fazlası olur. Şimdi hedef Mart 2019, Kasım 2019. İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız.

“RABİAMIZI BİLMEZLER”

Siz Suriye’den gelen kardeşlerinize Ensar oldunuz. Oralardan kovulanlara, topraklarını terk edenlere siz Mekke Medine arasındakiler gibi Ensar oldunuz. Sizler inşallah bundan sonra da Ensar olma görevini biz Müslümanlara yakışır şekilde yapacaksınız. Rabiamızı Kılıçdaroğlu gibiler bilmiyor, anlamaz. Kandil atıkları da bilmez.