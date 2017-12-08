Denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Davut Can Demir'in (23) cesedi, denizde bulundu. Yapılan incelemede, Demir'in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı belirlendi.

Aliağa Su İskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, cesedi kıyıya çıkardı.

Üç günlük olduğu anlaşılan cesedin Davut Can Demir’e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Demir’in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı saptandı.

İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA