Düzce’deki ‘Rabia’ heykeline tepki!

Düzce Ülkü Ocakları üyeleri, belediye tarafından kavşağa dikilen Rabia işareti heykeline tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları üyeleri Anıtpark´ta toplanıp heykelin bulunduğu kavşağa kadar ‘Bozkurt Türkün milli sembolü’ sloganı atarak yürüdü. Ülkücüler, heykeli Ülkü Ocakları bayrağı ile kapattı.

Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Gülaçtı, burada yaptığı açıklamada, Arapça’da ‘4’ anlamına gelen Rabia işaretinin milli kültüre empoze edilmeye çalışıldığını söyledi. “Biz ne tek devlete, ne tek bayrağa, ne tek millete, ne de tek vatana karşıyız” diyen Gülaçtı, şöyle dedi:

“Bir kere bu ülkücülerin evveliyatından beri seslendirdiği bir şeydir. Biz bunun yanına tek dili de ekliyoruz. Ancak bizim karşı çıktığımız Mısır´daki ayaklanmadan sonra Müslüman kardeşlerin işareti olan Rabia işaretinin bizim milletimize milli bir sembol olarak empoze edilmesidir. Eğer ki; Düzce Belediye Başkanı buraya bir milli sembol yapmak istiyorsa ya ‘Bozkurt’ yapacak, ya çift başlı kartal yapacak. Rabia bizim sembolümüz değildir. Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez” dedi.

‘TÜRK MİLLETİ ARASINA SOKULAN NİFAK’

15 Temmuz sonrası oluşan Yenikapı mutabakatına vurgu yapan Gülaçtı, söz konusu heykelin FETÖ, PDY, PYD, YPG ile mücadele tam gaz devam ederken, milletin birliğini, Düzcelilerin birliğini bozmak için dikildiğini savunarak şöyle devam etti:

“Bu sadece bir çevre düzenlemesi değil, kardeşler arasına, Düzceliler arasına ve Türk milleti arasına sokulan bir nifaktır. Bugün MHP burada belediye alsa, buraya 3 hilali dikse, bu millet ne der? Halbuki 3 hilal, Türk Milleti´nin sembolüdür. Buraya CHP iktidar olsa, 6 oku koysa, bu millet ne der? 6 ok Atatürk´ün inkılaplarının sembolüdür. Ona rağmen buraya koyamaz. Ne 3 hilal, ne bir siyasi simge burada Düzce´nin ortak değeri olamaz. Bu siyasi eyyamcılıktır. Bu yanlışın bir an önce buradan kaldırılmasını talep ediyorum. Gerek hukuki, gerekse diğer alanlarda bunun takipçisi olacağız.”

DHA