Hakan Çavuşoğlu kimdir? Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı oldu!

Değişen kabineyle Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Hakan Çavuşoğlu'nun hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Hakan Çavuşoğlu kaç yaşında? Hakan Çavuşoğlu daha önce hangi görevleri üstlendi? İşte Hakan Çavuşoğlu hakkında detaylar...

Hakan Çavuşoğlu’nun yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olarak açıklanmasıyla hakkındaki ayrıntılar merak edilmeye başladı. Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu kimdir? Hakan Çavuşoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Hakan Çavuşoğlu’nun TBMM’de yer alan biyografisine göre hayat hikayesi şu şekilde; 26 Şubat 1972’de Yunanistan Gümülcine’de doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Gülsüm’dür.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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