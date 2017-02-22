Hava durumu 22 Şubat: Yağışlı günler yolda!

Hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte günün hava durumu hakkında merak edilenler ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte günün hava durumu hakkında merak edilenler ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hava bugün nasıl olacak? Hafta ortasında bulunduğumuz bugün, Karadeniz Bölgesi hariç tüm yurtta parçalı bulutlu bir hava olacak. Karadeniz Bölgesi’nin ise tamamında yağmur yağışı görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm yurt yağmura teslim olacak.

22 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Yozgat, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif olmak üzere aralıklı yağmur, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.