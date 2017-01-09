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İstanbul’da kar esareti sürüyor

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip gönderin, yayınlayalım...
Sozcu.com.tr
08:339 Ocak 2017
Gündem
İstanbul’da kar esareti sürüyor
İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip gönderin, yayınlayalım...

Megakentin neredeyse tüm ara sokakları kar altında kaldı. Anayollar temizlenmesine rağmen ilçe belediyeler sokaklara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

İstanbul’un finans merkezi Maslak’ta bile durum aynı…

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Gökdelenlerin bulunduğu Meydan sokakta yön tabelaları bile kara gömüldü.

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