Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu haftaki parti grup toplantısını 'kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümü' nedeniyle, kadınlarla bir araya gelerek Ankara Spor Salonu'nda yapıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Salı günü büyük bomba patlayacak" demişti. Özel'in sözleri üzerine herkesin gözü Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bu konuşmaya döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftaki partisinin grup toplantısında “Man Adası belgeleri”ni açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, bugün de Ankara Arena'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü nedeniyle CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması”nda yapacağı grup toplantısında, hakkında casusluk soruşturması başlatılan Rıza Sarraf'a, “devletin gizli kalması gereken belgelerini kimin teslim ettiğini” açıklayacak.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satırbaşları şöyle;

Ayrıntılar gelecek…