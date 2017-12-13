Komedyen Atalay Demirci ikinci kez hakim karşısında

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ilk duruşmasında tahliye edilen komedyen Atalay Demirci, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tanık olarak dinlenen arkadaşı Murat Kaygusuz, Demirci'nin Gülen'e özel olarak yaptığı gösterinin sorulması üzerine, "Bunu Atalay'a sorduğumda, 'normal gösteriye gittiğimde bana, 'vatan hasreti çeken Hoca Efendiye bir gösteri yap' dediler. Ben de gösteriyi yaptım' dedi. Bu konu ile ilgili başka bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Atalay Demirci, yakınları ve avukatı katıldı. Mahkemeye gelen evraklarda Demirci’nin ByLock kaydının bulunmadığı yönünde yazının mahkemeye gönderildiği belirtildi.

ZAMAN GAZETESİNE İLAN VERİP DEMİRCİYİ HAİN İLAN ETTİLER

Duruşmada, Demirci’nin arkadaşı Murat Kaygusuz tanık olarak dinlenildi. Kaygusuz, Demirci’nin çalıştığı Dünya Radyo’nun FETÖ’ye ait olduğunu bilmediğini, Demirci’den bağış adı altında para istemesi üzerine, Demirci’nin bunu kabul etmediğini ve aralarının bozulmaya başladığını söyledi. Kaygusuz, bu olaydan sonra Dünya Radyo’nun Zaman Gazetesine ilan vererek, hain ilan ettiklerini ileri sürdü.

BU YAPIDAN KORKUYORUM DEDİ

Kaygusuz, Atalay Demirci’nin katıldığı yarışma programında birinci seçilmesinin ardından, Samanyolu TV’de ya da Bugün TV’de program yapmasını istediklerini belirterek, “Bana, ‘bu yapıdan korkuyorum, tekrardan bir şey olabilir’ dedi. Atalay, onlara Acun Medya ile sözleşmesinin olduğunu, başka kanallarda çıkmasının yasak olduğunu bahane ederek tekliflerini kabul etmedi. Bunun üzerine Atalay’a ters cevap vermişler” diye konuştu.

O GÖRÜNTÜLER SORULDU

Kaygusuz, Demirci’nin ABD’ye giderek FETÖ elebaşı Gülen’e özel olarak yaptığı gösterinin sorulması üzerine, “Onun ABD’ye gittiğini biliyordum ama özel gösteri yapacağını bilmiyordum. Bunu Atalay’a sorduğumda, ‘normal gösteriye gittiğimde bana, ‘vatan hasreti çeken Hoca Efendiye bir gösteri yap’ dediler. Ben de gösteriyi yaptım’ dedi. Bu konu ile ilgili başka bir şey söylemedi” ifadelerini kullandı. Tanık ifadesinin ardından Demirci’nin Bank Asya’daki son 5 yıl içerisindeki hesap hareketlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, 13 Şubat 2018’e erteledi.

ANKARA,(DHA)