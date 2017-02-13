Kurşunlar beni ‘Hayır’dan döndüremez

Saldırıya uğrayan sendika başkanı SÖZCÜ’ye konuştu:

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk, referandumda “Hayır” oyu kullanacağını söyleyince konfederasyon önünde toplanan bir grup günlerce genel başkanı istifaya çağırdı. Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen'in Genel Başkanı Fahrettin Yokuş da “Hayır” diyeceğini açıklayınca hedef oldu. Yokuş, önceki gece evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıyı SÖZCÜ'ye anlatan Yokuş, “Memleketim olan Konya'dan saat 20.30 civarında Keçiören'de bulunan evimin önüne geldim. Şoförüm Özkan Temizer, aracın bagajından paltomu verirken, yolun karşı tarafından üzerimize kurşun yağdırılmaya başlandı. Ben aracın yanında olduğum için kurşun isabet etmedi. Öldürmek için değil daha çok tehdit amacıyla 4-5 el ateş edildi. Bu planlı bir eylemdi. O kişiye yardımcı olan, gözcülük yapanlar olduğu da kesin. Yani, pusu kurulup bu eylemi gerçekleştirdiler. Bacağından yaralanan şoforüm ameliyat edildi. Sağlığı iyi” diye konuştu.

Yokuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Referandumda ‘Hayır' diyeceğimi açıklamamdan rahatsız oldular. Yaptığımız açıklamalarda ‘Hayır' diyenlere yapılan baskıları ayıplıyorduk. Konfederasyon ya da sendika olarak bir kampanyamız da yok. Genel başkanımızın kısa bir açıklaması olmuştu. ‘Hayır' demek bile suç haline geldi. Kurşunlandığım için ‘Hayır'dan dönmem.”