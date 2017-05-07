Lunaparkta asansör kazası! Metrelerce yukarıdan çakıldılar…

Konya'daki bir lunaparkta adrenalin tutkunlarının bindiği eğlence aracı asansör, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Şans eseri zemine 2 metre kala yavaşlayıp daha sonra frenleri boşalan asansördeki 17 kişiden 10'u yaralanırken, kaza anı saniye saniye bir kişinin cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman yolu üzerinde bulunan Karaarslan Hadimi Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi.

Üzerinde 17 kişinin bulunduğu 15 metre yüksekliğindeki asansörün halatı, aşağıya inerken koptu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yere çakılan asansörde, korumalı koltuklarda oturan adrenalin tutkunlarından 10’u yaralandı.

Yaralılar, Fadime Tekin (37), Ekrem Tekin (14), Ekrem Tekin (16), Yunus Gülkara (22), Şerif Hanım Özyılmaz (17), Şerife Önal (23), Rumeysa Susam (17), Beyzanur Uslu (19), Merve Uslu (19) ve Sümeyra Tüz, olay yerine sevk edilen ambulanslar ve özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 kişiye ayakta müdahale edilirken, belinde kırık olan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza anı, bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

DHA