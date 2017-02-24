Müjdat Gezen kundaklama gecesi yaşananları anlattı!

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklandığı gece yaşananları anlattı.

Türk basınının usta kalemi Uğur Dündar, Halk Arenası'nı geçtiğimiz günlerde kundaklanan ve yakılmaya çalışılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'de yayınlanan Halk Arenası'na SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen konuk olarak katılıyor.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında gece saatlerinde kundaklanması ve ateşe verilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen o kara gecede yaşananları anlattı.