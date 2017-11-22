Ratko Mladic kimdir? Bosna Kasabı suçlu bulundu, işte Bosna Kasabı Ratko Mladic…

Ratko Mladic suçlu bulundu ve Ratko Mladic kimdir sorusu hakkında ayrıntılar merakla araştırılmaya başlandı. Bosna Kasabı Ratko Mladic hakkında karar açıklandı ve soykırım yaptığına karar verildi. Bosna Kasabı olarak anılan Ratko Mladic kimdir sorusu merak ediliyor. İşte Ratko Mladic hakkında detaylar...

Ratko Mladic’in suçlu bulunmasıyla birçok kişi Ratko Mladic hakkında detayları Google üzerinden araştırmaya başladı. Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “Radko Mladiç savaş suçuna katkıda bulundu” denildi. Mladiç, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden suçlu bulundu. Ratko Mladic kimdir? Vatandaşlar Ratko Mladic’in hayatı ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki Ratko Mladic kimdir?

RATKO MLADİC KİMDİR?

12 Mart 1942’de Bosna Hersek köyü olan Božanovići, Kalinovik’de doğdu. 1961’de Zemun Askeri Endüstri Okuluna girdi, ve sonra KOV Askeri Akademisine sonra da Subay Akademisine gitti, 27 Eylül 1965’de mezun oldu Yugoslavya ordusunda işe başladı. Aynı yıl Yugoslavya Komünist Partisine katıldı, 1990 yılında parti dağılana kadar üye olarak kaldı. Bosna, Sırp Cumhuriyetinin 1992 yılında Ordusu olan VRS’nin kurucularından oldu. Orduya katılan sivil kişilere eğitim verdi. 12 Mayıs 1992’de Bosna Sırp Cumhuriyeti tarafından Ordunun başkomutanı olarak atandı.

6 Nisan 1991’de başlayan savaşta binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilmesinde, dini mekanların yokedilmesinde etkili bir rol oynamıştır. Tüm bunların sorumlusu olan Mladiç savaş sırasında Boşnak halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır tutuklama istemiyle aranmaktaydı ve 26 Mayıs 2011 gunu Sırp istihbaratı tarafından yakalandı. 31 Mayıs 2011 tarihinde de Lahey savaş suçları mahkemesine gönderildi.

Sırbistan’da olduğuna dair ciddi belgeler olmasına rağmen Hükümet tarafından bu durum reddedilmiştir. Fakat 2009’da Mladiç’in bir düğünde çekilen fotoğraflarının basına yansıması ile hükümet zor duruma girmiştir. Bu durum akabinde Sırp Hükümeti, BM, Amerika ve AB üyesi ülkeler, Bosna Hersek devlet yetkilileri tarafından suçlamıştır. Mladiç 26 Mayıs 2011 günü Sırp istihbaratı tarafından yakalanmıştır.