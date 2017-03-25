Şehitler Abidesi’nde muhteşem koreografi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen buluşmada, 1800 öğrencinin oluşturduğu Atatürk'e selam duran Mehmetçik figürü ve Türk bayrağı görünümündeki Türkiye haritası koreografisi beğeni topladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen buluşmada, 1800 öğrencinin oluşturduğu Atatürk'e selam duran Mehmetçik figürü ve Türk bayrağı görünümündeki Türkiye haritası koreografisi beğeni topladı.

ÇYDD, ülke genelindeki 106 şubesinden gelen 2 bine yakın öğrenciyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi buluşmasının 11’incisini gerçekleştirdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası gezisine, Eceabat İlçesi’ne bağlı Kilitbahir Köyü’nde dağda yazılı olan ve 102 yıl önce düşmana geçit vermeyen Mehmetçiğin “Çanakkale Geçilmez” destanını simgeleyen ‘Dur Yolcu’ yazısının bulunduğu noktadan başlayan ÇYDD gönüllülerine, Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş de eşlik etti. Namazgah Tabyaları ve Seyit Onbaşı Anıtını ziyaret eden gönüllüler, ardından Şehitler Abidesi’ne geldi.

Gençler, Şehitler Abidesi önüne ellerinde taşıdıkları Mustafa Kemal Atatürk, ÇYDD Kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan ve şu an ki Genel Başkan Prof. Dr. Aysel Çelikel’in portreleri ile toplandı.

Burada her yıl farklı bir tema ile oluşturdukları koreografiyi, bu yıl ‘Mehmet Toprak Oldu’ şiirinden esinlenerek, Atatürk’e selam duran bir Mehmetçik figürüyle yaptı.

Ardından Türk bayrağı şeklindeki Türkiye haritası yine geziye gelen gençlerin bedenleriyle oluşturuldu. Bu koreografi, drone ile havadan görüntülendi. Bu anlara, şehitlik gezisi için Abidede bulunan diğer vatandalar da alkışlar ve coşkularıyla ortak oldu.

Bu koreografi sırasında gençler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini, Andımızı ve İstiklal Marşı okudu. Bu sırada bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı. Yanındaki birkaç arkadaşı onunla ilgilenirken, diğerleri İstiklal Marşı’nı tamamladı.

Şehitler Abidesi’ndeki programı öğle yemeği takip etti. Sonrasında gençler Yahya Çavuş Anıtı, 57’nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı ve Atatürk Anıtını ziyaret etti. Gençler Atatürk’e, Gençliğin Atatürk’e cevabını okudu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, “Gençlerimizin buraya gelirken ki amacı, bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı yerleri görmek, Atatürk’ün Cumhuriyet’i ne pahasına, nasıl kurduğunu ve bu uğurda ölen şehitlerimizi anmak amacını taşıyor. Bu uğurda toprak olan Mehmetlerimize vefa ve saygı göstermek ve toprağın da bize vatan olduğundan hareketle bu vatanın bölünmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini, bu uğurda çalışacaklarını haykırmak istediler. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudular. Hep bir ağızdan ülkemizin bölünmesine, demokrasi, laiklik ve hukuktan vazgeçilmesine, bu yoldaki bütün çalışmalara hayır dediler” diye konuştu.

ÇYDD Çanakkale Şubesi Gençlikten Sorumlu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selma Kayalak ise, “ÇYDD olarak bu yıl 11’nci Çanakkale Şehitler Abidesi buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde bizim 106 şubemiz var. 106 şubemizdeki gençlerimiz bugün burada toplandı. Yaklaşık 1800 öğrenciyle geldik. Bu yılki temamızı ise ‘Mehmet Toprak Oldu’ şiirinden esinlenerek hazırladık. Bugün biz de Atatürk’e asker olan ve Atatürk’e selam durmuş bir asker figürü yapalım istedik. Daha sonra ise ay yıldızlı Türkiye haritası yaptık. Çocuklarımız Türkiye’nin dört bir yanından geldiler ve haritalarda farklı noktalarda durdular” dedi. DHA