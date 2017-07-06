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Sirkeci’de tadilattaki iş hanında yangın

Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

16:016 Temmuz 2017
Gündem
Sirkeci’de tadilattaki iş hanında yangın
Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi.  Binanın dış cephesini saran alevlere ilk olarak tadilat çalışması yapan işçiler müdahale etti. Tadilat için kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları  görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi. Tadilattaki iş hanının yanan dış cephesi kısa sürede söndürüldü. (DHA)

 

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Son güncelleme: 16:2106.07.2017
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