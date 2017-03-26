Akşener: İftiraları unutacağım ama şehitlerin hesabını soracağız

ANAYASA referandumunda 'Hayır' oyu için çalışan MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Türkiye'nin patinaj yapmasının önüne geçmek için mücadele verdiğini belirtirek, "Pek çok hakaret ve iftirayla karşılaştık. Namusum şerefim ayaklar altına alındı 1 yaşındaki torunuma kadar iftira atıldı. Sizi şahit tutuyorum namusumla şahsımla arkadaşlarımla ilgili ne söylenmişse bunu kapatıp geçeceğiz, unutacağız ama teröristlerin, hendek kazmaların şehitlerimizin hesabını sormazsak namerdiz" dedi.

"İNSANLARININ KARDEŞLİK HUKUKUNUN YERLE BİR EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında İzmir Gündoğdu meydanında yaklaşık 10 bin kişiye seslendi. Sesinin kısıklığı dikkati çeken Akşener, yaptığı konuşmada "Hasta hasta gelmiştim iyileştirdiniz, ateşim vardı düşürdünüz. Yetim Atatürk'ü bağrına basan İzmir onun ilkelerini yaşatan İzmir bugün burada olmaktan ve Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum. Biz bu ülkenin insanlarının kardeşlik hukukunun yerle bir edildiğini görüyoruz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına, çocuğun anaya düşman edildiği bir dönemden geçiyoruz. Millet yoruldu. Dolayısıyla seviyeli bir dile kardeşlik hukukunun öne konduğu bir dile saygılı bir dile, Cumhuriyet değerlerinin öne konduğu bir dile ihtiyaç var. Biz sadece 16 Nisan günü sandıklara gidip 'Hayır' diyeceğiz ve 17 Nisan sabahı bambaşka bir Türkiye'de ayağa kalkacağız" dedi.

"İZMİRLİ KADINLAR ÇOK KIZGIN HABERİNİZ OLSUN"

Anayasa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uydurulmaya çalışıldığını savunan Akşener, "Şimdi böyle bir diktatörlük anayasasına niye ihtiyaç duyuldu. 'Sayın Erdoğan halkın seçtiği Cumhurbaşkanı, sürekli anayasal suç işliyor bu suçların önüne geçemiyoruz o zaman suçun işlemesine mani olunamadığı için suçlarını kanuni hale getirelim' dediler. Nitekim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ aynı fikirde olduğunu beyan etti. İzmirli kadınlar çok kızgın haberiniz olsun. Burası Atatürk ve Türk'ün İzmir'i. Aradan zaman geçti birden bire beka sorunumuz olduğu ortaya çıktı. Bunun ne olduğuna dair her hangi bir gerekçe duymadık. Bir beka sorunu var ama nedir belli değil. Zamanla anlaşıldı ki meğer koltuğun beka sorunuymuş" ifadelerini kullandı.

Kampanya süresince önüne sürekli engeller çıkarıldığını savunan Akşener, "Her toplantımız basıldı. Bunların anlamı şu 'Ey Akşener geç yerinde otur dışarı çıkma bak başına ne gelir'. Net bir şekilde söylüyorum bunlar beni, sizi yıldıramaz, korkutamaz" dedi. Referandum süresince iktidarın sözlerini de eleştiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Evet' kampanyası yürütenler konuşmaya başladı. Dakika 1 gol 1, Sayın Başbakan hepimizi terörist ilan etti. Aranızda PKK teröristleriyle masaya oturup pazarlık eden var mı Buyur Sayın başbakan. Aranızda Oslo'da Türkiye iki paralık edilirken kepaze edilirken PKK'lı teröristlerin karşısında kıkırdaya kıkırdaya konuşulurken o bürokratları oraya gönderen bir kişi aramızda var mı Habur'da, teröristleri davul zurnayla karşılarken içinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi çıkartılırken, bu talimatı veren bir kişi aramızda mı var mı Buyur sayın Başbakan. Dolmabahçe'de sebil bardağı gibi dizilip süs biberi gibi oturup Apo'nun 10 emri okunurken ve 10 emrin 3'ü PKK'nın siyasi programından alınmışken o bakanların yanında bulunan bir kişi aranızda var mı Peşmerge 29 Ekim'de Türkiye'den geçti. 3 gün boyunca alkışlar zılgıtlar eşliğinde geçti sonra yiyip içtiklerini de valiler kaymakamlar ödedi, o peşmergelere geçiş izni veren bir kişi aramızda var mı Duyun Sayın Başbakan. Peki Barzani geldi, baktılar ki iş kötü, Barzani'nin bölgesel yönetim bayrağını tarihinde ilk kez Türkiye hem Ankara hem de İstanbul'da göndere çekti. Biz Türkiye olarak Barzani'nin bölgesel yönetimini tanımış olduk. Sebebi nedir diye baktık sonra 'Ver evet'i al Kerkük' olduğunu gördük. Şimdi sizlere bizlere terörist diyenler önce yanlarındakine sonra da aynaya bakacaklar."

"İFTİRALARI UNUTACAĞIM AMA ŞEHİTLERİN HESABINI SORACAĞIZ"

Türkiye'nin patinaj yapmasının önüne geçmek için 'Hayır' dediklerini dile getiren Akşener, bu süreçte birçok iftira ve karalamayla karşılaştığını söyledi. Akşener, "Namusum şerefim ayaklar altına alındı 1 yaşındaki torunuma kadar iftira atıldı. Sizi şahit tutuyorum namusumla şahsımla arkadaşlarımla ilgili ne söylenmişse bunu kapatıp geçeceğiz, unutacağız ama teröristlerin, hendek kazmaların şehitlerimizin hesabını sormazsak namerdiz. Kim ne yedi, kim ne içti Türkiye'nin bütün varlıklarını haraç mezat sattılar, en son kalanları Varlık Fonu'na devrettiler. Jölecan'a 850 bin liralık araba almışlar, yakışır. Hani Almanya ile kavgalıyız ya ama işte bu yenilen içilenin muhasebesini mutlaka yapacağız hesabını da soracağız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 'Bunların dikili ağacı yok' bizim kişisel olarak dikili ağacımız yok, ama bizim çocuklarımızın Hollanda'da şirketleri de yok. Bu ülkenin hepimizin canıyla kanıyla vergisiyle oluşturduğu o milli varlıklar haraç mezat satılırken ey muhteremler siz bunları babanızdan miras mı aldınız. Onlar bu ülkenin bu milletin dikili ağaçlarıydı" diye konuştu.

BAHÇELİYE SORU YÖNELTTİ

Platformdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtlaması için soru da yönelten Akşener, "Ben Sayın Bahçeli'ye seslenmek isterim 'Barzani ya ben' demiştiniz. Binali Bey dedi ki 'Tercihimiz Barzani' sizin ne dediğinizi duyamadık duymak istiyoruz. Kerkük elden gitti, bayram namazı kılacaktınız. Bugün Cuma namazı kılmayı düşünür müsünüz Barzani'ye peşkeş çekilmiş Kerkük'te Cuma namazı çekmeyi düşünür müsünüz 17-25 Aralık sizin için yolsuzluk operasyonu mudur yoksa sayın Cumhurbaşkanı'na kurulmuş bir kumpas mıdır 17-25 Aralık'ta saatinizin pili çıkmıştı o saat hala pilsiz mi yoksa hala duruyor mu" dedi.

Meral Akşener, "Burada Fırat Çakıroğlu evladımın ruhunu gördüm, Allah rahmet eylesin. Şehit polis Fethi kardeşimin ruhunu gördüm Allah sizden razı olsun. Hepimizin anası Zübeyde Hanım'ı, yetim oğlunun ruhunu gördüm hepinizden Allah razı olsun. '94 yıllık parantezi kapatıyoruz' diyenlere bu o parantez vallahi de kapanmayacak billahi de kapanmayacak, İzmir'in İzmirli'nin kararını gördüm Allah sizden razı olsun" deyerek sözlerini tamamladı.

MİTİNG ÖNCESİ BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Meral Akşener miting öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye binası önünde eşi ile birlikte kendisini karşılayan Türkegül Kocaoğlu'nun adını çok beğendiğini söyleyen Akşener, bu ismi gelecekte ödünç olarak kullanabileceğini dile getirdi. Burada yeni bir siyasi partinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediği yönünde bir soru üzerine Akşener, "Hayıra odaklandım önce onu çıkartalım ve 'Hayır' çıkacak. Aylık anket yaptırıyorum ve 'Evet' hiç bir zaman 'Hayır'ın önünde çıkmadı" cevabını verdi.

DHA