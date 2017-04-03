Antalya'da DHKPC şüphlileri adliyede

ANTALYA'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen hafta kent merkezi ile İstanbul ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3'ü kadın 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

DHA