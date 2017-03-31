Apartmanın çatısı alev alev yandı

KONYA'da bir apartmanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Cizreli Sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap çatısı alev içinde kalan apartmandakiler binayı boşalttı ve çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çocuklara ambulansta müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA