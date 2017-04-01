Bakan Müezzinoğlu: CHP aralarından Kılıçdaroğulları çıkacak diye korkuyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğindeki milletvekilliği seçilme yaşı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'lar çıksın istiyoruz. Ama CHP aralarından Kılıçdaroğulları çıkacak diye korkuyor. Bunun başka izahı yok" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere uçakla Samsun'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Samsun protokol üyeleri tarafından Çarşamba Havalimanı'nda karşılandı. Ardından Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu burada konuştu. Anayasa değişikliğindeki milletvekilliği seçilme yaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Bakınız gençlerden de korkuyorlar. Gençlere kendi gelecekleri için değil, bir gencin geleceği önemlidir. Ama gençler ülkenin geleceği için de önemlidir. Ülkenin geleceği ile ilgili gençlerin önünü kesmeye veya gençlerin hakkını bir başkasının elinde tutmaya ne hakkınız var 8 milyondan fazla 18 ile 24 yaş arasında gençlerimiz var. Ama dikkat ederseniz devamlı '18 yaş' diyor. 19 nerede, 20 nerede, 21 nerede, 22 nerede, 23 nerede, 24 nerede 8 milyon gencin arasında parlementoda 8 veya 18 tane genç olsa bu millet ne kaybeder 600 milletvekili 18 tane 18 ile 24 arasında yaş grubundan milletvekili olsa millet ne kaybeder, ülke ne kaybeder Peki 65 yaş üzerinde oy oranı ne 4 milyon oy var. Kaç tane milletvekili var 67 tane. 18 tanesini gençlere aktaralım 49 tane kalsın orada. Tecrübe ise tecrübe, onlarda da dinamizm var. 17 veya 18 taneden istiyoruz ki aralarından Recep Tayyip Erdoğan'lar çıksın istiyoruz. Ama CHP aralarından Kılıçdaroğulları çıkacak diye korkuyor. Bunun başka izahı yok" dedi.

Gençlere hakaret edildiğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'a söyledikleri gibi şimdi 23 yaşındaki gençlere diyor ki, 'Sen mahallende muhtar adayı bile olamazsın. Muhtar azası adayı bile olamazsın, sen ona bile layık değilsin. Belediye meclis üyesi adayı da olamazsın.' Bu bir hakaretttir, haksızlıktır. Bu ülkenin kaderine zulümdür. Bu gençlerin arasından yarınları belirleyen iş adamları, yarınların bakanları, yarınların siyasetçileri. 28 bin muhtarımız var. Bu 28 bin muhtarımızın arasında yarısından fazlası ilkokul mezunu bile değil. Bu muhtarlar arasında bir veya 2 bin lise mezunu genç olsun. Niye korkuyorsunuz Mahalle ne kaybeder, köy ne kaybeder Ama mesele o değil, korkuyor, güvenemiyor, hep ipin ucu kimin elinde olursa olsun ama milletin elinde olmasın" diye konuştu.

İŞKUR ve SGK'yı birbirine koordine edeceklerini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Yasa gerektirmeyenlerin hepsini inşallah hızla çözeceğiz. Ben devamlı yaşıyorum. İŞKUR ayrı bir yapı SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizi örtüştürün. Yok biz ayrı kurumuz. Ne demek ayrı kurum. Sağ kolla sol kolun bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak birbirine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu birbirine koordine edeceğiz. İnşallah bütün bunlar da önümüzdeki süreçte her geçen gün daha iyi olacak. Ama tabii ki elinizde sihirli değnek değil, basamak basamak. Burada önemli olan niyet hayır akıbet hayır" dedi.

DHA