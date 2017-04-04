Bakan Yılmaz açılış törenine katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eyüp'te Prof. Kaya Gürsel İlkokulu, Dede Korkut Ortaokulu ve Farkındayız Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı. Açılış törenine Bakan İsmet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı.

Eyüp'te Prof. Kaya Gürsel İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısın 36'dan 26'ya düşürdüklerini belirterek, “İstanbul'da da bu oranı iyileştiriyoruz. Şu anda Eyüp'te derslik başına düşen öğrenci sayısı 33. İlkokulda, liselerde 30. Türkiye'de bu oran bunun da altında. Bu normal 30 civarında olması. Neden 30'un üzerinde var İstanbul göç alıyor. Göç aldığı için de biz şu anda 900 milyon liralık bir yatırıma devam ediyoruz. Devam eden İstanbul'da da 180'in üzerinde projemiz var" dedi.

Bakan Yılmaz'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

DHA