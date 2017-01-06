Başkale buz tuttu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi. Ağaçların, akarsuların ve derelerin buz tutmasına neden olan soğuk hava, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

Bölgedeki kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Başkale'de günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gece gündüz sürekli sobaların yandığı Başkale'de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler de buz tuttu. Tüm olumsuzluklara rağmen ağaçların buz tuttuğu ilçede kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

DHA