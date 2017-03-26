Cadde de karşılaştığı kişi bacağından vurdu

ADAPAZARI'nda, caddede karşılaştığı bir kişi ile kavga eden 34 yaşındaki Yaşar Düzlü bacağından vurularak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Yahyalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde de karşılaşan Yaşar Düzlü ile aralarında husumet bulunan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tabancasını çıkartarak ateşleyen kişi Yaşar Düzlü'yü sol bacağından vurdu. Yaşar Düzlü çevrede bulunanların ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma yaparken, soruşturma başlatıldı.

DHA